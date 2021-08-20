Волочкова стерла ноги в кровь на шоу в честь презентации своих песен

Анастасия Волочкова показала фанатам огромные мозоли на ногах, которые появились после выступления на каблуках. Кадр балерина опубликовала в одной из Stories на странице в Instagram.

На днях Анастасия Волочкова представила публике шоу в честь выпуска альбома с собственными песнями. Балерина выходила на сцену в туфлях на высоком каблуке, сцену укрывали блестки, знаменитость много танцевала и пела, вечер не обошелся без демонстрации фирменного шпагата артистки.



Изображение взято с: instagram @volochkova_art

После вечеринки балерина увидела огромные мозоли на ступнях ног, пояснив, что причина в обуви. Во время репетиций и выступлений в пуантах мозоли появлялись, но не таких больших размеров. К слову, высота каблука составила около 15 сантиметров, поэтому, вероятно, такая обувь оказалась для Волочковой неудобной. Преданные фанаты стали переживать о состоянии ног балерины, другие же раскритиковали ее за публикацию ран, о чем свидетельствуют множественные комментарии фолловеров под недавними постами.

Источник: www.instagram.com