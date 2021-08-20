 

Юрий Фирсов предложил детям Валентины Легкоступовой мировое соглашение

20.08.2021, 11:22, Разное
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После года конфликтов с детьми покойной Валентины Легкоступовой ее вдовец Юрий Фирсов готов пойти на соглашение с детьми артистки. При этом яхтсмен выдвигает к детям певицы условие, что остается далее проживать в квартире покойной жены.
Прошел год со смерти Валентины Легкоступовой, за все это время родственники певицы так и не сумели найти общий язык с ее супругом Юрием Фирсовым. Однако сейчас ситуация может в корне измениться, поскольку стало известно о попытке вдовца артистки примириться с ее детьми. Предложенное им мировое соглашение должно закрыть все острые темы и вернуть спортсмену и бизнесмену самые ценные для него предметы.

Как оказалось, Фирсов выдвигает обязательное к исполнению условие, а именно – вернуть ему документы и деньги, которые находились в рюкзаке. Согласно разделу оставшегося после исполнительницы имущества, яхтсмену причитается треть всего наследства. Дети Легкоступовой до сих пор полны уверенности, что ее последний муж намеренно спаивал мать, что сыграло роковую роль в ее смерти спустя всего 40 дней после свадьбы.

Брак пара заключила в начале июля минувшего года в Крыму, причем дети селебрити не приехали на церемонию поддержать маму. Уже в августе Валентина Легкоступова попала в больницу с закрытой травмой головы. Ее она получила, как утверждал супруг, вследствие падения в ванной, при этом артистка была нетрезвой. Не выходя из комы, она скончалась 14 августа на 55 году жизни. После трагедии Фирсов остался проживать в квартире Легкоступовой, сменив при этом замки. Указанный им в предложенном мировом соглашении рюкзак был изъят правоохранителями во время обыска, однако сам яхтсмен уверен, что его хранит у себя дочь звезды Анетта.

Источник: www.kp.ru



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