 

“Несчастный человек”: политолог Стариков ответил на выпад Зеленского в сторону Путина

20.08.2021, 11:16, Разное
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В преддверии долгожданного визита в США и встречи с американским лидером Джо Байденом президент Украины дал интервью изданию The Washington Post. Владимир Зеленский пожаловался журналистам на эмоциональность Владимира Путина, которая якобы мешает президенту России принимать рациональные решения по поводу Украины.

Общественный и политический деятель, писатель Николай Стариков уверен, что Зеленский “выдает желаемое за действительное”. В эксклюзивном интервью корреспонденту “Дни.ру” политолог подчеркнул, что Владимир Путин является “хладнокровным” политиком:

“Наш президент является самым хладнокровным политиком в мире, что он неоднократно демонстрировал, принимая решения без каких-либо эмоций”.

Кроме того, Стариков отметил, что многовековые стандарты дипломатии планомерно разрушаются на Западе. “Дипломатия на наших глазах деградирует”, – уточнил эксперт. Он также заявил, что постоянные переходы на личность и оскорбления в отношении Путина постоянно наблюдаются не только со стороны глав третьестепенных стран, но и со стороны президентов США.

“Действия Зеленского становятся понятными. Полностью ориентированный на Запад, он активно перенимает новые западные стандарты дипломатии”, – подчеркнул политолог.

Он призвал не реагировать на подобное поведение президента Украины. Стариков назвал Зеленского несчастным человеком. По мнению эксперта, некогда популярный актер стал осунувшимся политиком, который занимается преследованием родного для него русского языка.



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