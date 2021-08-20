Железнодорожное сообщение Сарова с Москвой приостановили из-за пожара

Железнодорожное сообщение закрытого города Сарова в Нижегородской области с Москвой было приостановлено из-за пожара, поезд в столицу временно отравляется с железнодорожной станции Арзамас-1, сообщила пресс-служба Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

В сообщении указывается, что 19 августа «произошло возгорание в районе поселка Стеклянный под Первомайском», огонь прошел вдоль дороги «и зашел на железнодорожные пути», в связи с чем «руководством РЖД было принято решение о приостановке жд-сообщения на участке Саров – Арзамас», передает РИА «Новости».

Отмечается, что из Арзамаса поезд следует по расписанию.

«Вчера пассажиров поезда оперативно пересадили на автобус и доставили в Арзамас. Сегодня утром пассажиров поезда Москва-Берещино встретили в Арзамасе и также доставили автобусом в Саров», – подчеркивается в сообщении.

Такая логистика будет продолжена до стабилизации обстановки. Автобусы отправляются от железнодорожного вокзала в Сарове в 21.00. Проезд для пассажиров поезда – бесплатный.

Дорога в сторону 1 КПП закрыта, также перекрыто движение на реку Протяжку.

«За ночь ситуация стабилизирована силами Росгвардии. На данный момент к тушению очагов привлечены три пожарных поезда, работают три вертолета Ми-8, самолет Ил-76. Общее количество привлеченных к тушению пожара сил составляет 1 тыс. 71 человек и 64 единицы техники», – информирует пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Накануне несколько очагов возгорания было обнаружено в периметре города. Основные работы развернули в районе третьего завода, чтобы не подпустить огонь к промышленной зоне.

«К бригадам Специального управления федеральной противопожарной службы № 4 МЧС РФ (г. Саров) идет наращивание сил и средств. Работают два пожарных поезда», – добавили в пресс-службе.

Город Саров является закрытым административно-территориальным образованием, наукоградом. Градообразующее предприятие РФЯЦ-ВНИИЭФ – разработчик и производитель ядерных боеприпасов.

Напомним, пожар на территории Мордовского государственного природного заповедника имени Смидовича начался 3 августа из-за грозового разряда. Площадь заповедника превышает 32,1 тыс. га.