Мнение: ФСБ рассекретила документы о подготовке Японии к биологической войне против СССР

ФСБ рассекретила еще несколько документ посвященных японскому отряду 731, который проводил испытания биологического оружия на людях, а том числе и на советских военнопленных. Так сказать еще один штришок к портрету японских военных преступников. Также обсуждались возможности применения бактериологического оружия в войне против СССР.

ФСБ: Япония в 1945 году готовилась к бактериологической войне против СССР

Япония, несмотря на договор с СССР о нейтралитете и приближение окончания Второй мировой войны, в марте 1945 готовилась к бактериологической войне против Советского Союза, следует из документов, впервые рассекреченных ФСБ.

Двадцатого августа 1945 года завершилась Маньчжурская стратегическая наступательная операция Красной армии. В регионе были сосредоточены основные японские объекты по разработке бактериологического оружия. Таким образом, освободив его, советские войска спасли мир от новой катастрофы — бактериологической войны.

Среди архивных материалов, включая трофейные, с которыми ознакомилось РИА Новости, — протокол допроса бывшего подпоручика медицинской службы, сотрудника спецотряда 731 Квантунской армии Сеэя Ямамото (он же Танако Масами).

Согласно признательным показаниям Ямамото, данным им в конце мая 1950 года, он изыскивал способы длительного сохранения устойчивости бактерий туберкулеза и паратифа "В" "для применения в бактериологической войне".

"Все исследования с бактериями туберкулеза и паратифа "В", которые проводил лично я … проводились в целях применения их как оружия в войне против Советского Союза, которая, как мне было известно из рассказов капитана Симидзу и других военных чиновников 731 отряда, которые присутствовали в марте 1945 года на совещании, проводимом (начальником отряда) генералом Исии, должна начаться в июне месяце 1945 года", — рассказал он.

Двадцать седьмого сентября 1940 года в Берлине был подписан Тройственный пакт, который закрепил формирование ядра агрессивных государств. Токио выступил союзником Берлина. Заключение 13 апреля 1941 года в Москве договора о взаимном нейтралитете СССР и Японии позволило на некоторое время обезопасить восточные границы Советского Союза, но не изменило общей расстановки сил.

В годы войны Япония оставалась союзником гитлеровской Германии и не отказалась от идеи войны против СССР. Всеми своими действиями она целенаправленно нарушала достигнутые с Москвой договоренности о нейтралитете, разрабатывая план военных действий и регулярно совершая диверсии.

Готовясь к войне против Союза и других государств, японские правящие круги и национальные спецслужбы возлагали большие надежды на применение в боевых условиях бактериологического оружия. Оно рассматривалось как средство, способное сыграть чуть ли не решающую роль в борьбе с войсками противника. Разработка и испытания, в том числе на живых людях, велись спецотрядами 731 и 100 Квантунской армии.

Они ставили опыты по заражению людей бактериями чумы, сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство инфицированных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты.

По воспоминаниям сотрудников отряда 731, всего за время его существования в стенах лабораторий погибли около трех тысяч человек. По другим оценкам, количество жертв достигает десяти тысяч.

В качестве подопытных, наряду с прочими, там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда 731.

Восьмого августа 1945 года СССР, имея неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия и принимая во внимание ее союзнический тандем с Берлином, объявил войну Токио. На следующий день началась Дальневосточная кампания советских войск, включавшая три операции: Маньчжурскую стратегическую наступательную, Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную.

Вступление Советского Союза в войну и разгром Квантунской группировки привели к безоговорочной капитуляции Японии: 15 августа ее объявил император Хирохито. На следующий день главнокомандующий Квантунской армии Отодзо Ямада приказал своим войскам сдаться.

Второго сентября 1945 года правительство Японии подписало Акт о капитуляции, что ознаменовало собой окончание Второй мировой войны.

Последней точкой стал Хабаровский процесс: 25-30 декабря 1949 года военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских военных в подготовке и применении бактериологического оружия. Главный фигурант Ямада тогда получил 25 лет лагерей — высшую меру наказания в СССР в то время.

Сеэй Ямамото в июне 1950 года был осужден Военным трибуналом войск МВД Дальневосточного военного округа также на 25 лет лагерей.

Начальник отряда 731, генерал-лейтенант Сиро Исии избежал наказания. В 1945 году его укрыли американцы, впоследствии он работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году на родине.

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