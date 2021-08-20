 

Мнение: Несомненный успех

20.08.2021, 11:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За год с июля 2020 по июль 2021 года число пенсионеров в стране уменьшилось на 1,99 млн человек. Только в этом году с января по конец июля это сокращение составило более 700 тысяч человек.

Майские указы работают. Тут нужно отдать должное. Могут, когда хотят. Было принято трудное решение — истребить бесполезный балласт. Ради этого и были подписаны путинские майские указы об оптимизации всего. А сверху это накрыли пенсионной реформой. Теперь можно собирать урожай в виде гробов.

Темпы смертности в стране сопоставимы только с голодом конца 40 годов. Тогда причиной были последствия войны. В этом смысле Путин и его правление ничем не отличаются от гитлеровского нашествия по своим результатам. И тот, и другой решали одну задачу — освобождение жизненного пространства. Правда, одного почему-то считают преступником, а второго — величайшим геополитиком. Хотя, наверное, когда и его зароют, что-то изменится.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.12 / Жуткое существо вынесло на берег в Австралии

23.06 / В Кремле назвали неминуемой «дискриминацию» россиян

01.10 / Собянин сделал заявление об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

11.08 / Мнение: Охранка «за нравственность»

07.11 / Закрутить лайки

27.11 / Цены на продукты в России взлетели в три раза быстрее

14.12 / Названы условия досрочного выхода на пенсию в 2021 году

13.01 / Мнение: Рекорд атомной энергетики, качество иностранных брендов и итоги 2020 года

15.02 / Ученые установили степень негативного влияния излучения от смартфонов

24.06 / Кому не рекомендуется клубника и сколько можно детям: что советуют диетологи в сезон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика