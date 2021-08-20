Мнение: Несомненный успех

За год с июля 2020 по июль 2021 года число пенсионеров в стране уменьшилось на 1,99 млн человек. Только в этом году с января по конец июля это сокращение составило более 700 тысяч человек.

Майские указы работают. Тут нужно отдать должное. Могут, когда хотят. Было принято трудное решение — истребить бесполезный балласт. Ради этого и были подписаны путинские майские указы об оптимизации всего. А сверху это накрыли пенсионной реформой. Теперь можно собирать урожай в виде гробов.

Темпы смертности в стране сопоставимы только с голодом конца 40 годов. Тогда причиной были последствия войны. В этом смысле Путин и его правление ничем не отличаются от гитлеровского нашествия по своим результатам. И тот, и другой решали одну задачу — освобождение жизненного пространства. Правда, одного почему-то считают преступником, а второго — величайшим геополитиком. Хотя, наверное, когда и его зароют, что-то изменится.

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