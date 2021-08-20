Обувь, которая должна быть у каждой женщины: трендовые кроссовки осени

Кроссовки стали неотъемлемой частью женского гардероба, так как это модная, стильная и красивая обувь, которая точно заслуживает внимания. Чем больше пар кроссовок есть в вашем шкафу, тем лучше. В новом сезоне можно носить эту обувь практически везде и сочетать ее с различными вариантами одежды.

Если рассматривать кроссовки с точки зрения их предназначения, то можно разделить их на модели для занятия спортом и на варианты городского типа.

На осень 2021 года можно подобрать модные и стильные тренды, которые никого не оставят равнодушным.

Белые кроссовки

Это один из фаворитов 2021-2022 года, который на протяжении длительного времени не утратит своей актуальности и будет радовать модниц еще очень долго. Белые женские кроссовки являются универсальным вариантом, так как носить их можно в любом сочетании, в частности с джинсами, шортами, юбками, спортивными костюмами, пальто, брюками, тренчами.

Есть множество модных моделей, в частности на платформе, тонкой или тракторной подошве. Также актуальными будут кеды в классическом исполнении. Белые кроссовки просто идеально подойдут для прогулок в сухую погоду, придавая образу безупречность и утонченность.

Бежевые

Нюдовые, молочные и бежевые тона смотрятся очень красиво и стильно. Образы с кроссовками такого цвета выглядят утонченно и стильно, особенно если весь образ составлен в одной цветовой гамме. Отлично будут смотреться белые акценты в обуви бежевого цвета.

Кроссовки с принтами

В последнее время большой популярностью начала пользоваться обувь со всевозможными принтами. Это могут быть полоски, тай-дай, звездочки, а также животные мотивы. Наиболее красиво и эффектно смотрятся звериные принты.

Такие узоры можно разбавить вставками разных оттенков, что будет выглядеть очень стильно и притягательно. С помощью таких кроссовок образы получатся очень эффектными.

Эффектные цветовые решения

Этот очень модный прием в дизайне женских кроссовок представляет собой сочетание сразу нескольких цветов.

Особенно красиво смотрятся пастельные тона, в частности такие как пудровый, желтый, фисташковый и мятный. Все эти тона помогут создать очень красивое и стильное сочетание в женских кроссовках, которые отлично подойдут для теплого сезона.

Кроссовки на тонкой подошве

Грубоватые модели обуви постепенно сдают свои позиции и им на смену приходят ретро-модели в стиле 80-х годов.

Отлично смотрятся варианты с контрастными вставками, блестками, звериными принтами, пайетками и многими другими элементами декора.

Яркие цветные акценты в кроссовках

Это самый настоящий хит осеннего сезона, который на протяжении длительного времени будет оставаться актуальным.

Такие модели отличаются яркостью и контрастностью цветов. Отлично смотрятся неоновые тона, в частности такие как цвет фуксии, оранжевый, алый, малиновый.

Конверсы

Отличным вариантом будут классические или высокие модели с контрастными вставками и декором.

В гардеробе должны быть белые кеды. Их можно носить с шортами, платьями, юбками, чтобы выглядеть стильно и притягательно.

Высокие кроссовки

Такие модели будут вне конкуренции и будут пользоваться популярностью на протяжении всего сезона.

Изначально такие модели были предназначены только для игры в баскетбол, однако сейчас модницы их используют для повседневной носки.

Кроссовки на платформе

Отлично смотрятся модели с платформой. Они хорошо выглядят вместе с брюками и брючными костюмами.

Это отличный вариант для офиса, особенно если речь идет об однотонных моделях. Эффектно выглядят кроссовки с неоновыми вставками.

Кроссовки с тракторной подошвой

Такой вариант обуви поможет придать образу утонченности, хрупкости и элегантности, а также сделает ножки более изящными.

Лучше всего подойдут однотонные и спокойные цветовые решения. Например, красиво выглядят такие тона, как бежевый, белый, кремовый, молочный, коричневый.