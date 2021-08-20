Мнение: О дерзком отравлении Навального по новой



Фото © Инстаграм @navalny.

…версии.

Вот даже интересно, что скажет теперь мужественный старик, нынешний американский президент Джо #Байден. В своё время он грозился лично своему российскому визави Владимиру Путину…

Впрочем, тогда он много чем грозился. Но и воды с тех пор утекло немало.

Однако же обо всём по порядку.

Оппозиционный политик и блогер Алексей navalny Навальный отравлен по приказу Владимира Путина.

Ровно год назад, 20 августа 2020 года мы услышали это впервые. Тогда примерно около 5:00 мск Алексей Навальный почувствовал сильное недомогание на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Благодаря быстрой реакции и лётному мастерству пилота, экстренно посадившему пассажирский лайнер на ближайшем аэродроме в Омске, а также профессионализму простых врачей из омской БСМП №1, жизнь политика удалось спасти. Ну а дальше его поставили на ноги в берлинской клинике «Шарите», где параллельно и установили шокирующий диагноз – отравление доселе неизвестным веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок». Позднее его подтвердили несколько авторитетных западных лабораторий и официально утвердили в ОЗХО, хотя и не без конфуза.

Впрочем, версию об «отравлении» Алексея Навального его сторонники запустили сразу же, едва крылатая машина закончила свой бег по ВПП в омском аэропорту имени Дмитрия Карбышева и появилась мобильная связь в салоне. То есть, ещё до всех анализов. Точно так же и требование немедленно выпустить оппозиционера для лечения именно в Германию, именно в «Шарите» начало озвучиваться едва ли не с первых минут госпитализации тогда ещё омского пациента.

И вот в годовщину тех драматических событий российский МИД обнародовал новую официальную версию произошедшего. В специальном заявлении, изобилующем фразами и оборотами из лексикона советской пропаганды времён «холодной войны». Если продраться через всю эту словесную архаику, в сухом остатке выйдет вот что.

Никакого отравления Алексея Навального на самом деле не было. А само дело было ничем иным, как тщательно спланированной «провокацией» со стороны Германии, соучастниками которой стали берлинские врачи, французские и шведские эксперты-токсикологи, американские должностные лица, представители Технического секретариата ОЗХО и даже… британские спецслужбы. При этом следы боевого отравляющего вещества, которых российские врачи не смогли обнаружить в Омске, появились в организме «берлинского пациента» лишь во время его транспортировки спецсамолётом из омской больницы в немецкую клинику. Благо тогда на борту помимо врачей находились некий гражданин ФРГ, чей род занятий почему-то до сих пор тщательно скрывается германской стороной, а также связанная с британскими спецслужбами новоиспечённая гражданка Великобритании Мария Певчих. Видимо, кто-то из них незаметно что-то там вколол больному, находившемуся в специальном реанимационном боксе…

И вся это сложнейшая международная спецоперация была задумана и осуществлена год назад «с целью вмешательства во внутренние дела России, в том числе для оказания влияния на избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной думы… 17-19 сентября 2021 года… в рамках стратегии комплексного сдерживания нашей страны».

Заранее же Берлин, Лондон и Вашингтон начали готовиться к российским парламентским выборам! Впрочем, к настоящему времени только «отравлением Навального» их подготовка и ограничилась. Но и в Кремле не лыком шиты. По состоянию на сегодня чудом выживший оппозиционный политик отбывает срок в исправительной колонии общего режима, все связанные с ним организации запрещены как экстремистские, особо активные их сотрудники либо подались в бега, либо ограничены в свободах, мало-мальски оппозиционные СМИ признаны иноагентами, как и независимые наблюдатели за выборами из движения «Голос». Тщательнее оппозиционную поляну можно было зачистить только напалмом. И громкая история, начавшаяся год назад в Омске – или даже в Томске, – чем-то неуловимо напоминает выстрел стартового пистолета…

Впрочем, это всего лишь ассоциации. А вот новая конспирологическая версия МИД РФ – как она вам?

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