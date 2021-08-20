Политика Стены

Кто и зачем внушает людям, что «есть мы, и есть они».

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

13 августа 1961 года началось возведение Берлинской стены — 30 лет она стояла, пока в 1989–1990 гг. её сперва не прорвали, а затем не снесли. С тех пор Стена оставалась, кажется, символом ушедшего времени — железных куполов, иновещания, ядерных кризисов, шпионского моста. Но вот — август 2021 года — и, кажется, холода вернулись. Нет сегодня метафоры более подходящей для нашего положения дел, чем снова Стена и стены.

Современные стены, конечно, устроены гораздо сложнее бетонных блоков и концлагерных вышек. Они сочетают в себе препятствия как физические, так и информационные, цифровые, культурные. Они сдерживают, ну или пытаются сдерживать, передвижение не только людей, но и, в первую очередь, идей. Арсенал информационной блокады, собранный тотальными государствами XX века, расширен и дополнен. Помимо средств сдерживания — траншей суверенного интернета, китайского файервола, цензурных блокировок при отсутствии цензуры — возникли средства нападения.

Те, кто правит из кремлевского укрепрайона или «нового запретного города» Чжуннаньхая (как впрочем и те, кто хотел построить что-то подобное на границе с Мексикой), — знают, что статичные стены подвержены эрозии. Чтобы стоять на месте, учила Черная Королева, нужно бежать. Так и новые стены, чтобы эффективно ограждать домены власти, должны находиться в постоянном движении.

Как навстречу лесному пожару пускают встречный пал, так и для обороны от чуждых, вредных, угрозонесущих идей нужно вести перманентную контратаку. Можно сказать, «пропаганду», но такое название преуменьшает ее силу. Точнее — это попытка, и весьма успешная, построить Стену в сознании людей.

У этой мировоззренческой Стены, столь желанной и выгодной старорежимным политикам, есть две основы. Одна вроде внешнего рва: тяжелопреодолимое, но видимое препятствие. Вторая — вроде фундамента, который останется даже после того, как саму стену снесут, — и дождется, пока строители вернутся и натянут колючую проволоку по готовой разметке.

Первая — дезавуирование правды.

Людей по одну сторону Стены убеждают, что жизнь по другую сторону ничем не отличается. Фабрики троллей, лавины постправды, гибридный информационный терроризм — цель не в донесении своей повестки, а в уничижении чужой.

Не случайно русские конспирологи так любят выражение «управляемый хаос»: приписывая его «коллективному бжезинскому», они спят и видят, как бы самим научиться его порождать.

Ведь если все стороны одинаково плохие, какая разница, с какой стороны Стены вас определила случайность вашего рождения? Если истины нет нигде, все одинаково порочны, с мнением людей не считается никто и нигдет, то и наша Стена отделяет не Мордор от Гондора, а Мордор от Изенгарда. С этим заблуждением («обратным карго-культом», как выражается Екатерина Шульман) можно бороться: не принимать рассказы о «жизни за Стеной» на веру, а снаряжать экспедиции — физические, цифровые, идейные.

Вторая основа — глубже. Фундамент «мира Стены» — подсознательная убежденность большинства в незыблемости текущего миропорядка. Государства существовали и ущемляли права жителей всегда. Войны были, есть, будут вечно. Есть Запад и есть Восток, и с мест они не сойдут. Виноваты не политики, не режимы, не алгоритмы решений и коррумпированные институты. Нет, виновата так называемая «человеческая природа», которая вроде как меняется внешне (интернет, новая экономика, гигиена), но внутри сидит все тот же пещерный дикарь, ему только дай волю, он тут же вцепится ближнему в глотку.

Конфигурация мира, как он есть, сложилась не случайно.

Чтобы не допустить кровавых катастроф, сдержать возвращения первобытных ужасов, нам нужны эти Стены.

Формы пусть меняются: но Запад ведь всегда будет против России, как ее не назови (империя, СССР, РФ…); всегда будут баланс сил, борьба за ресурсы; и попытки что-то глобально изменить — в лучшем случае наивность, в худшем — преступление.

Можно спорить о частностях: как надо было провести референдум в Крыму, тратить ли на ВПК или образование, дружить с ЕС или с Китаем, купить ноу-хау или изобретать свой велосипед; главное — вот есть мы, и есть они, и народы от природы разные, у всех разные «права», и нет «универсальных прав», и это никогда не поменяется, всё заблуждения, иллюзии.

Такой псевдоздравый пессимистичный взгляд любит маскироваться под «трезвый», «циничный, но правдивый», «реалистичный». Но на самом деле это просто обманка Стены. Ее архитекторы хотят сбить нас с толку — навязать вопросы ее высоты и ширины, количества КПП и пайка застрельщиков. Что угодно, только бы мы не спросили: а нужна ли Стена в принципе?.. Демократии не существует, человек человеку волк, РФ нужна жестокая рука — ой, да что вы говорите?

Люди, которые в это реально верят, или которых убедили верить, живут в страшном мире. Впрочем, таким же страшным, неизбежным, естественным, вечным выглядел мир накануне Перестройки, и это тоже «было навсегда, пока не кончилось».

Кирилл Фокин

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