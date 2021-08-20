 

Юлия Высоцкая поздравила Андрея Кончаловского с днем рождения: “Хорошо, что ты есть”

20.08.2021, 10:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня режиссеру, сценаристу и кинопродюсеру Андрею Сергеевичу Кончаловскому исполняется 84 года. В день его рождения одной из первых именинника поздравила супруга – актриса и телеведущая Юлия Высоцкая. Она сделала это публично посредством соцсетей. Юлия опубликовала фото с мужем из семейного архива разных лет и трогательно подписала серию снимков.

Как хорошо, что ты есть… как хорошо, мы вместе… те слова, которые я смогла найти, ты уже получил. С Днем Рождения! – написала Высоцкая.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

20 августа в1937 года в семье писателя Сергея Владимировича Михалкова и поэтессы и переводчицы Натальи Петровны Кончаловской родился первенец, которого назвали Андрей. Андрон, как именовал себя в начале карьеры Кончаловский, получил классическое музыкальное образование (учился в Музыкальном училище при Московской консерватории и в самой консерватории, которую, правда, бросил) и окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В фильмографии Андрея Сергеевича 35 режиссерских работ, многие из которых отмечены призами международных фестивалей. Личная жизнь сегодняшнего именинника тоже похожа на кино. У Андрея Кончаловского пятеро детей от разных браков. Юлия Высоцкая, которая недавно отметила свой 48-й день рождения, стала пятой официальной женой Андрея Сергеевича и родила ему дочь и сына.

Напомним, их отношения начинались как курортный роман. Режиссер писал в своей автобиографической книге, что будучи на момент встречи с красавицей из Минска женатым, не собирался заводить серьезный роман, но влюбился и понял, что “просто не может потерять эту женщину”. Они поженились в 1998 году.

У Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой двое детей – в 1999-м у пары родилась дочка Маша, а в 2003-м сын Петр. В октябре 2013 года режиссер попал в ДТП, ставшее роковым в судьбе его семьи. Дочь Маша, которой на тот момент было 14, не была пристегнута и получила серьезную черепно-мозговую травму. Врачи боролись за жизнь девочки, она была введена в искусственную кому, и дальше последовали долгие годы реабилитации. Андрей Сергеевич признался в интервью Владимиру Познеру больше двух лет назад, что сейчас главная цель жизни для него и его жены Юлии – это выздоровление дочки Маши.

У Виктора Франкла главная философия: иметь силу – найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима, – сказал режиссер в программе “Познер”.Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с сыном Петром на премьере фильма “Дорогие товарищи!” в Венеции, сентябрь 2020 года



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.11 / Адвокат Юрий Шель о наследстве Армена Джигарханяна: «Пасынок может отсудить часть имущества у Цымбалюк-Романовской»

01.11 / Специалист назвал способы увеличить производительность компьютера

21.11 / “Слава богу, мне не надо это переводить”: почему переводчикам сложно с Путиным

05.02 / Если мы не промолчим, еще есть надежда

19.06 / Мнение: Массовая сдача в плен Талибану

16.01 / Максим Кац примет участие в съезде собаководов в Рязани

19.01 / “Мы одевались, как капуста”: Алексей Ягудин поделился своими детскими впечатлениями о морозах

08.05 / Шаманы Минобороны помогут сохранить ясную погоду на параде Победы

21.12 / Автор “Ералаша” Борис Грачевский заразился коронавирусом

29.07 / Эксперт Лукацкий объяснил опасность прохождения опросов в соцсетях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика