Юлия Высоцкая поздравила Андрея Кончаловского с днем рождения: “Хорошо, что ты есть”

Сегодня режиссеру, сценаристу и кинопродюсеру Андрею Сергеевичу Кончаловскому исполняется 84 года. В день его рождения одной из первых именинника поздравила супруга – актриса и телеведущая Юлия Высоцкая. Она сделала это публично посредством соцсетей. Юлия опубликовала фото с мужем из семейного архива разных лет и трогательно подписала серию снимков.

Как хорошо, что ты есть… как хорошо, мы вместе… те слова, которые я смогла найти, ты уже получил. С Днем Рождения! – написала Высоцкая.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая

20 августа в1937 года в семье писателя Сергея Владимировича Михалкова и поэтессы и переводчицы Натальи Петровны Кончаловской родился первенец, которого назвали Андрей. Андрон, как именовал себя в начале карьеры Кончаловский, получил классическое музыкальное образование (учился в Музыкальном училище при Московской консерватории и в самой консерватории, которую, правда, бросил) и окончил режиссерский факультет ВГИКа.

В фильмографии Андрея Сергеевича 35 режиссерских работ, многие из которых отмечены призами международных фестивалей. Личная жизнь сегодняшнего именинника тоже похожа на кино. У Андрея Кончаловского пятеро детей от разных браков. Юлия Высоцкая, которая недавно отметила свой 48-й день рождения, стала пятой официальной женой Андрея Сергеевича и родила ему дочь и сына.

Напомним, их отношения начинались как курортный роман. Режиссер писал в своей автобиографической книге, что будучи на момент встречи с красавицей из Минска женатым, не собирался заводить серьезный роман, но влюбился и понял, что “просто не может потерять эту женщину”. Они поженились в 1998 году.

У Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой двое детей – в 1999-м у пары родилась дочка Маша, а в 2003-м сын Петр. В октябре 2013 года режиссер попал в ДТП, ставшее роковым в судьбе его семьи. Дочь Маша, которой на тот момент было 14, не была пристегнута и получила серьезную черепно-мозговую травму. Врачи боролись за жизнь девочки, она была введена в искусственную кому, и дальше последовали долгие годы реабилитации. Андрей Сергеевич признался в интервью Владимиру Познеру больше двух лет назад, что сейчас главная цель жизни для него и его жены Юлии – это выздоровление дочки Маши.

У Виктора Франкла главная философия: иметь силу – найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель, чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима, – сказал режиссер в программе “Познер”. Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая с сыном Петром на премьере фильма “Дорогие товарищи!” в Венеции, сентябрь 2020 года