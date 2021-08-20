“Мерзость”, “Писец полный”, “Фу, как противно смотреть!”, “Еще бы использованный тампон выложила”. Волочкова показала ступни со слезшей кожей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Презентация моего музыкального альбома прошла здорово! А обратная сторона медали на двух других фото в карусели. Я даже в пуантах стопы стирала меньше. Но я очень терпеливый человек. Просто танцевать и репетировать в туфельках со шпилькой 15 см мне пришлось впервые”, – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Нам обязательно это видеть? Вы бы еще ваш использованный тампон выложили. Сорри, но это уже полная деградация”, – заявил подписчик igorek_art69hl.
“Зачем это выставлять? Фу, как противно смотреть!” – отметила priimachenkoanzhela.
“Мерзость”, – написала anna.malakh.
“Писец полный”, – заявила zaitseva9281.
Контекст:
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет.
Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у нее есть дочь Ариадна (2005).
В дискографии Волочковой два альбома: “Расскажу” (2014) и “Вселенная”, который она презентовала 17 августа 2021 года.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет