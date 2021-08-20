Ротару выступила на “Новой волне” в Сочи за несколько дней до своего выступления на концерте ко Дню Независимости в Киеве

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20.08.2021, 10:29, Новости дня
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Певица вышла на сцену в серебристом длинном платье, исполнив несколько песен из своего репертуара, в том числе и “Сердце размером с солнце”.

Скриншот: newwave_official / Instagram

Ротару также позировала на красной дорожке фестиваля. Авторы YouTube-канала Zyundex выложили в сеть ролик с ее участием, записанный во время фотосессии. 

ВИДЕОВидео: ZYUNDEX / YouTube

На своей странице в Instagram певица не стала делиться информацией о своем выступлении на фестивале в Сочи.

Контекст:

Фестиваль “Новая волна” с 2001-го по 2014 год проводился в Юрмале (Латвия). С 2015 года мероприятие проходит в Сочи. Композитор Игорь Крутой перенес фестиваль в Россию в связи с запретом въезда в Латвию российским исполнителям Валерии, Иосифу Кобзону и Олегу Газманову, которые поддержали агрессию РФ в Украине.

24 августа Ротару выступит на концерте ко Дню Независимости на НСК “Олимпийский” в Киеве.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, комментируя в апреле 2021 года выступления украинских артистов в России после оккупации Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе, заявил, что Украина не может запретить им гастролировать на территории страны-агрессора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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