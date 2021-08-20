В горах Гренландии впервые в истории наблюдений прошел дождь

Температура в выходные поднялась выше нуля в третий раз менее чем за десять лет. Теплый воздух спровоцировал сильный дождь, в результате которого на ледяной щит было вылито 7 млрд тонн воды.

По данным Национального центра данных по снегу и льду, это были самые сильные дожди на ледяном покрове с 1950 года, а количество льда, потерянное 15 августа, было в семь раз выше нормы для этого времени года.

Старший научный сотрудник Национального центра данных по снегу и льду Университета Колорадо Тед Скамбос, сказал, что это свидетельство быстрого потепления в Гренландии.

Теперь ученым придется учитывать возможные дожди во время работы исследовательской станции. По прогнозам ученых, такие погодные явления как дожди и таяние могут происходить чаще на Гренландии.

Участница программы Бюро полярных программ Национального научного фонда Дженнифер Мерсер рассказала, что недавний дождь в Гренландии будет длительное воздействие на свойства снега. В частности на снегу останется корка льда, которая будет поглощать больше солнечных лучей, пока не выпадет снег и не прикроет корку.

Слой льда на снегу также будет барьером для стекания вниз талой воды, поэтому она будет оставаться в верхних частях щита и затапливать их.

Контекст:

Этим летом аномальная жара, как сообщает The Guardian, наблюдалась в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

12 июля в США в районе Долины Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – +54°C. Такая температура связана с эффектом так называемого теплового купола, вызванного высоким атмосферным давлением, отмечал телеканал CBS News.

9 августа межправительственная группа экспертов по изменению климата заявили, что глобальное потепление на Земле, вызванное деятельностью человека, происходит с беспрецедентной скоростью и приводит к многочисленным экстремальным погодным явлениям на всей планете.

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