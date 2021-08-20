 

Глава полиции Харьковской области ушел в отставку

20.08.2021, 10:29, Новости дня
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“Пришло время двигаться дальше. Почти девять месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими – для меня это уже история”, – написал Рубель.

Он поблагодарил личный состав за профессионализм, работу и желание меняться.

“Желаю всем вам новых достижений, поддержки и терпения родных, понимания и взаимодействия с харьковчанами. Идем дальше. Служим и защищаем!”, – подытожил Рубель.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=243685980961129&id=100059591866063

Рубель возглавил ГУ Нацполиции в Харьковской области в декабре 2020 года. До этого назначения он работал в департаментах уголовного розыска, внутренней безопасности, стратегических расследований Нацполиции, руководил работой полиции Закарпатской области.

Контекст:

13 июля 2021 года Арсен Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Министерство возглавил глава комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

Кабинет Министров Украины после отставки Авакова уволил нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.

11 августа о своей отставке сообщил также глава полиции Киева Андрей Крищенко. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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