 

Врач Ирина Юзуп перечислила продукты, вызывающие потливость и неприятный запах тела

20.08.2021, 10:26, Разное
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Врач Ирина Юзуп перечислила продукты, которые вызывают повышенную потливость и провоцируют появление неприятного запаха тела. По ее словам, у каждого человека имеется свой запах из-за особенностей организма, однако ряд факторов может влиять на это состояние.
Пот – это смесь соли и воды, однако жидкость может иметь неприятный и даже зловонный запах. Причина в особенностях секрета, который выделяется сальными железами в области подмышек и паха. Данные места благоприятны для развития бактерий, так как имеют идеальные условия для размножения. Именно от набора таких бактерий или микробиома зависит интенсивность потоотделения и появляющегося запаха.
К числу продуктов, которые негативно отражаются на запахе пота, врач отнесла алкоголь, который, попадая в печень и кишечник, превращается в уксусную кислоту. Также употребление мучных изделий и сладких блюд приводит к развитию кандидоза.

Врач отмечает, что частое использование шампуней и гелей для душа сокращает количество бактерий на коже, но приводит к усиленному выделению секрета. К продуктам, провоцирующим потоотделение и появление неприятного запаха, Ирина Юзуп отнесла чеснок, зеленый лук, карри, тмин и отварные яйца, так как они повышают уровень серы в организме. При этом, если у человека иммунная система работает отлично, то даже указанные продукты не принесут дискомфорта. Что касается кофейных и газированных напитков, то они тоже оказались в перечне врача, как и острая пища. В любом случае, если запах становится со временем насыщеннее, следует обратиться в больницу и пройти обследование, ведь это может говорить о развитии опасных для здоровья недугов.

Источник: ru.armeniasputnik.am



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