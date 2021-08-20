 

Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс ответил Зеленскому на угрозы “возвращения” украинской власти

20.08.2021, 10:26, Разное
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В Крыму ответили на недавние высказывания Владимира Зеленского о «возвращении» украинской власти на полуостров. Свое возмущение выразил вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
Украинский президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами заявил, что крымские жители обрадуются возвращению Киеву контроля над полуостровом. Комментируя данные слова, Ефим Фикс сказал, что все, кто пытается критиковать Крым и Россию, должны знать, что такое «рычание» недопустимо. В республике всегда рады встречать гостей, но лишь тех, кто не выражает агрессию и не прячет «камень за пазухой». Что касается тех, кто озвучивает слова о «возвращении» Крыма в состав Украины, получат аналогичный ответ, цитирует вице-спикера крымского парламента издание «ПолитЭксперт».



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