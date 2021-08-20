В России началось проектирование тяжелого БПЛА «Гром»

В РФ началось проектирование первых эскизных изображений тяжёлого беспилотника «Гром». Об этом пояснил генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатников во время общения с журналистами.

В преддверии форума «Армия-2021» появляется всё больше подробностей о новом и передовом вооружении России, включая беспилотные аппараты. Одним из таких должен стать массивный «Гром», эскизы которого уже начали разрабатывать сотрудники «Кронштадта». Помимо внешних параметров и экстерьера, специалисты занимаются проработкой возможностей и боевых задач для будущего БПЛА отечественной разработки. В частности, решается вопрос об использовании техники вместе с пилотируемыми самолётами союзников.

«Гром» представляет из себя совершенно новый тяжёлый беспилотник. Впервые концепт был представлен на аналогичном мероприятии «Армия-2020». Его предположительный вес составит около семи тонн, а масса нагрузки, включая боевые снаряды, должна быть не меньше двух тонн, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».