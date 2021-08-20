 

Экс-канцлер ФРГ Шредер обвинил президентов США в катастрофе в Афганистане

20.08.2021, 10:20, Разное
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Афганистан сегодня фактически находится под властью террористического движения “Талибан*”, которое 15 августа захватило Кабул и принудило правительство республики капитулировать. Государственный переворот стал следствием вывода американских войск с территории исламской республики. Бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер обвинил президентов США в катастрофе в Афганистане.

Политик опубликовал статью на портале T-Online, в которой возложил ответственность за кризис в регионе сразу на четверых американских лидеров, чья недальновидная политика привела к провалу Вашингтона. Вывод войск США из Афганистана ему напомнил бегство американцев из Вьетнама в 1975 году.

Важно отметить, что США действовали в Афганистане вместе с НАТО. Сам Герхард Шредер за прошедшие 20 лет афганской операции занимал кресло федеративного канцлера Германии и поддерживал планы северо-атлантического блока. Меж тем, он подчеркнул, что тогда не мог ожидать подобного развития событий.

Шредер считает ошибкой Буша-младшего ввод войск в Ирак в 2003 году. Эта операция частично перетянула солдат из Афганистана, что позволило талибам* набрать сил. У Обамы и Трампа, как считает бывший канцлер ФРГ, вообще не было четкой позиции по Афганистану – они несколько раз меняли политический курс. Он напомнил, что Трамп в прошлом году решил вывести войска из Афганистана.

В итоге Байден завершил американскую военную миссию. Шредер подчеркнул, что на данный момент необходимо действовать в сложившихся реалиях и работать над сохранением стабильности в регионе. По его мнению, разрешить ситуацию в Афганистане способна Россия в сотрудничестве с Китаем, Ираном и другими региональными игроками.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.



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