Зеленского обидело нежелание Германии поставлять оружие Украине

Украина расстроена тем, что входящие в правящие партии Германии отказались поставлять оборонительное оружие Киеву, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы приветствовали требования Хабека о поставках оружия Украине. И мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий», – сказал Зеленский в интервью газетам немецкой редакционной группы Funke.

Под правящими партиями президент имел в виду блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, а также Социал-демократическую партию Германии, передает ТАСС.

По словам Зеленского, Киев ожидает, что Берлин поможет оснастить морской флот и будет партнером Украины в техническом смысле.

Ранее сопредседатель немецкой партии «Зеленые» Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину «для обороны». Однако позже в кабмине Германии заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе. Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.