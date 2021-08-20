«Необходима добрая фея (или фей)» – нескучные цитаты из вакансий

20.08.2021, 10:16, Новости

Теги: Безработица, Работа

В борьбе за внимание соискателей работодатели используют все ресурсы и инструменты, в том числе и юмор. Модераторы hh.ru собрали самые яркие цитаты из реальных вакансий.

* В большинстве случаев авторские орфография и пунктуация сохранены.

Поиск супергероев

Нам нужен только самый целеустремленный и упрямый из всех — Ч Е Л О В Е Ч И Щ Е! С огромной внутренней Силой, Волей и Силой Воли! Идущий, падающий, НО ВСТАЮЩИЙ и ПРОДАЮЩИЙ.

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Мы, судя по всему, ищем странного дизайнера, человека, который свалился с дерева, судя по всему на голову. И если мы такого человека найдем, то я за него зацеплюсь руками, ногами, когтями и зубами и буду стараться обеспечивать работой. С уважением, свалившийся на голову с дерева, NN.

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Ищу лучших ребят, не с опытом в паназии, а живущих Азией, самых крутых бойцов, по венам которых течет соевый соус, а вместо костного скелета — высокоуглеродистые стали!

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Ты без стеснений можешь начать разговор с незнакомыми людьми и легко завоевываешь их сердечки, даже если сначала они косо на тебя смотрели.

Если твои друзья предлагают посмотреть фильм у них дома, а ты хочешь пойти с ними в кинотеатр — им проще сразу сдаться и не пытаться тебя переубедить.

Ты лучше сына маминой подруги!

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У тебя нет опыта работы, но с детства ты плотно сидел на кофе и родители подумывали отправить тебя на рехаб? Ну а вдруг ты опытный кофевар и ищешь место, где твоя непреодолимая тяга к черному напитку найдет воплощение в реальности и достигнет невероятно брутального уровня? Наш бариста будет не только варить кофе, нет, он будет жарить сэндвичи, делать панкейки и подогревать легендарные брутальные десерты! Если на этом моменте твои глазки заблестели, зрачки расширились, а курсор мышки начал нервно подергиваться в поисках кнопки «откликнуться», то тебе определенно к нам!

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Срочно разыскиваем своих талантливых менеджеров, кому нечего делать и кто уже истомился лежать на диване.

Требования:

— умение разруливать почти всё;

— быстрая находчивая смекалка (она у вас где-то на макушке, по крайней мере, так утверждает Задорнов);

— навыки продаж. В случае отсутствия — поможем. Кто уже умеет, тому чуть побольше денег будет;

— приветствуется намерение быстро расти, легкий нрав и редкий дар убеждения;

— интеллигентность не помешает, но и наглость будет «в кассу»;

— желание захватить мир вместе с нами.

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Обязанности:

содержать небольшую часть планеты в чистоте и порядке, делать мир добрее, жизнь — ярче, гостей — довольнее.

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Вакансия «Наваливатель».

Обязанности:

— наводить «суету» в городе с 9:00 до 22:00;

— наваливать музыку;

— общаться, заводить новые знакомства;

— «тусоваться».

Кто еще требуется

Эксперт с зорким «третьим глазом».

Запчастист (специалист по подбору запчастей — прим. hh.ru).

Развиван в общепит, друган франчайзи.

Сенсей сервиса.

Ледокол продаж.

Звезда продаж в массмаркет.

Банковский проныра.

Мерчендайзер, верхняя часть.

Мушкетер — представитель по работе с точками немедленного потребления.

Специалист по борьбе с грязными автомобилями (автомойщик — прим. hh.ru).

Куда требуется

Магазин-бар импортного и крафтового пива «На рогах».

Компания «Два мужика и грузовик».

«В новый безукоризненный, безупречный, бесподобный, достойный, замечательный, изумительный, качественный, классный, лучший, неординарный, неповторимый, непревзойденный, обалденный, образцово-показательный, отличный, ошеломительный, первоклассный, первосортный, позитивный, прекрасный, сногсшибательный, удивительный, умопомрачительный, чудесный магазин…»

На 6-м этаже налево, где диван.

Обязанности

Сложка товаров в коробки.

Выезд по кладбищам Домодедово, раздача визиток.

Решать возникающие по ходу решения наших задач проблемки.

Требования к кандидатам

Не скорпион.

Письменная речь без акцента.

Устный и письменный русский на уровне Дитмара Розенталя.

Грамотная речь (понимание того, что «ихний», «тудой» и «звОнит» не есть good).

Умение разбираться в чужом коде без приступов тошноты.

Любовная любовь к автомобилям.

Способность не ослаблять внимание под влиянием испуга.

Бегучесть, выносливость на ногах.

Готовность к командировкам в другие Галактики (редко).

Без вредных привычек, мешающих выходить на работу после получения ЗП.

Что должен знать кандидат: как снимать стресс без табака и алкоголя.

Отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, желание спорить и умничать).

Наличие собственного авто необходимо (велосипеды, санки, самосвалы — не годятся).

Ждууууууууу ТЕБЯ!!!!!!!!!!!!! Если ты умеешь лихо закручивать роллы, собирать пиццу, нарезать салаты и не только )) А главное — делаешь это с любовью, а не с восклицанием: «Когда уже они наедятся!»

Условия

Сон запрещен.

Работа из любой Москвы и МО.

Норм атмосфера в офисе. Оклад выше, чем дали нам на входе, но мы тут пробили условия для тебя получше и премии накидываем будь здоров.

Условия почти сказочные: возможность заработать на хлеб не только с маслом, но и с колбасой; работа спокойная и немного; кофе и молока на кухне столько, что если будешь пить целый день, оно не закончится!

Хорошие условия: амбициозные проекты, нетривиальные задачи; Маша из столовой, которая всех знает по именам и запоминает пищевые предпочтения; ежедневный неофициальный фестиваль юмора в кабинете.

Накормим, как бабушка: завтраком, фруктами, а еще суши, бургерами, пирогами и пиццей — по пятницам.

У нас есть Фонд Счастливого Сотрудника — на ежемесячный кутеж с коллегами: вы сами выбираете, сплавляться на байдарках, ковать ножи или идти по барам, в музей или на концерт. У нас команда, как семья, ретриты в Тае и корпоративы в Греции.

Алгоритм трудоустройства

Собеседование с нашим ведущим ИТ-экспертом (по совмещению экзорцистом).

Если у вас нет резюме, пишите в WhatsApp следующие данные: ФИ, просто ФИ…

Звоните! Если уже поздно и все спят — пишите в WhatsApp.

Предложения, от которых невозможно отказаться

Хочешь много денег — иди в нашу компанию и возьми их.

Мы больше не можем это скрывать! У нас нет стажировок длиною в вечность! Твоя карьера может взлететь быстрее, чем ракета Илона Маска.

Надоело платить за тренажерные залы? Подкачаем тебя к лету, еще и заплатим за это! У нас ты обретешь идеальное тело! (вакансия грузчика — прим. hh.ru)

Честность 180 lvl

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Условия работы:

— ненормированный рабочий день;

— без выходных;

— тяжелый и сложный руководитель.

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Работа адова, начальник, как обычно, такой же), то есть деспот.

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Одна очень вредная и один не очень вредный руководитель, но оба любят покричать.