«Необходима добрая фея (или фей)» – нескучные цитаты из вакансий
20.08.2021, 10:16, Новости
Теги: Безработица, Работа
В борьбе за внимание соискателей работодатели используют все ресурсы и инструменты, в том числе и юмор. Модераторы hh.ru собрали самые яркие цитаты из реальных вакансий.
* В большинстве случаев авторские орфография и пунктуация сохранены.
Поиск супергероев
Нам нужен только самый целеустремленный и упрямый из всех — Ч Е Л О В Е Ч И Щ Е! С огромной внутренней Силой, Волей и Силой Воли! Идущий, падающий, НО ВСТАЮЩИЙ и ПРОДАЮЩИЙ.
***
Мы, судя по всему, ищем странного дизайнера, человека, который свалился с дерева, судя по всему на голову. И если мы такого человека найдем, то я за него зацеплюсь руками, ногами, когтями и зубами и буду стараться обеспечивать работой. С уважением, свалившийся на голову с дерева, NN.
***
Ищу лучших ребят, не с опытом в паназии, а живущих Азией, самых крутых бойцов, по венам которых течет соевый соус, а вместо костного скелета — высокоуглеродистые стали!
***
Ты без стеснений можешь начать разговор с незнакомыми людьми и легко завоевываешь их сердечки, даже если сначала они косо на тебя смотрели.
Если твои друзья предлагают посмотреть фильм у них дома, а ты хочешь пойти с ними в кинотеатр — им проще сразу сдаться и не пытаться тебя переубедить.
Ты лучше сына маминой подруги!
***
У тебя нет опыта работы, но с детства ты плотно сидел на кофе и родители подумывали отправить тебя на рехаб? Ну а вдруг ты опытный кофевар и ищешь место, где твоя непреодолимая тяга к черному напитку найдет воплощение в реальности и достигнет невероятно брутального уровня? Наш бариста будет не только варить кофе, нет, он будет жарить сэндвичи, делать панкейки и подогревать легендарные брутальные десерты! Если на этом моменте твои глазки заблестели, зрачки расширились, а курсор мышки начал нервно подергиваться в поисках кнопки «откликнуться», то тебе определенно к нам!
***
Срочно разыскиваем своих талантливых менеджеров, кому нечего делать и кто уже истомился лежать на диване.
Требования:
— умение разруливать почти всё;
— быстрая находчивая смекалка (она у вас где-то на макушке, по крайней мере, так утверждает Задорнов);
— навыки продаж. В случае отсутствия — поможем. Кто уже умеет, тому чуть побольше денег будет;
— приветствуется намерение быстро расти, легкий нрав и редкий дар убеждения;
— интеллигентность не помешает, но и наглость будет «в кассу»;
— желание захватить мир вместе с нами.
***
Обязанности:
содержать небольшую часть планеты в чистоте и порядке, делать мир добрее, жизнь — ярче, гостей — довольнее.
***
Вакансия «Наваливатель».
Обязанности:
— наводить «суету» в городе с 9:00 до 22:00;
— наваливать музыку;
— общаться, заводить новые знакомства;
— «тусоваться».
Кто еще требуется
- Эксперт с зорким «третьим глазом».
- Запчастист (специалист по подбору запчастей — прим. hh.ru).
- Развиван в общепит, друган франчайзи.
- Сенсей сервиса.
- Ледокол продаж.
- Звезда продаж в массмаркет.
- Банковский проныра.
- Мерчендайзер, верхняя часть.
- Мушкетер — представитель по работе с точками немедленного потребления.
- Специалист по борьбе с грязными автомобилями (автомойщик — прим. hh.ru).
Куда требуется
- Магазин-бар импортного и крафтового пива «На рогах».
- Компания «Два мужика и грузовик».
- «В новый безукоризненный, безупречный, бесподобный, достойный, замечательный, изумительный, качественный, классный, лучший, неординарный, неповторимый, непревзойденный, обалденный, образцово-показательный, отличный, ошеломительный, первоклассный, первосортный, позитивный, прекрасный, сногсшибательный, удивительный, умопомрачительный, чудесный магазин…»
- На 6-м этаже налево, где диван.
Обязанности
- Сложка товаров в коробки.
- Выезд по кладбищам Домодедово, раздача визиток.
- Решать возникающие по ходу решения наших задач проблемки.
Требования к кандидатам
- Не скорпион.
- Письменная речь без акцента.
- Устный и письменный русский на уровне Дитмара Розенталя.
- Грамотная речь (понимание того, что «ихний», «тудой» и «звОнит» не есть good).
- Умение разбираться в чужом коде без приступов тошноты.
- Любовная любовь к автомобилям.
- Способность не ослаблять внимание под влиянием испуга.
- Бегучесть, выносливость на ногах.
- Готовность к командировкам в другие Галактики (редко).
- Без вредных привычек, мешающих выходить на работу после получения ЗП.
- Что должен знать кандидат: как снимать стресс без табака и алкоголя.
- Отсутствие вредных привычек (курение, алкоголь, желание спорить и умничать).
- Наличие собственного авто необходимо (велосипеды, санки, самосвалы — не годятся).
- Ждууууууууу ТЕБЯ!!!!!!!!!!!!! Если ты умеешь лихо закручивать роллы, собирать пиццу, нарезать салаты и не только )) А главное — делаешь это с любовью, а не с восклицанием: «Когда уже они наедятся!»
Условия
- Сон запрещен.
- Работа из любой Москвы и МО.
- Норм атмосфера в офисе. Оклад выше, чем дали нам на входе, но мы тут пробили условия для тебя получше и премии накидываем будь здоров.
- Условия почти сказочные: возможность заработать на хлеб не только с маслом, но и с колбасой; работа спокойная и немного; кофе и молока на кухне столько, что если будешь пить целый день, оно не закончится!
- Хорошие условия: амбициозные проекты, нетривиальные задачи; Маша из столовой, которая всех знает по именам и запоминает пищевые предпочтения; ежедневный неофициальный фестиваль юмора в кабинете.
- Накормим, как бабушка: завтраком, фруктами, а еще суши, бургерами, пирогами и пиццей — по пятницам.
- У нас есть Фонд Счастливого Сотрудника — на ежемесячный кутеж с коллегами: вы сами выбираете, сплавляться на байдарках, ковать ножи или идти по барам, в музей или на концерт. У нас команда, как семья, ретриты в Тае и корпоративы в Греции.
Алгоритм трудоустройства
- Собеседование с нашим ведущим ИТ-экспертом (по совмещению экзорцистом).
- Если у вас нет резюме, пишите в WhatsApp следующие данные: ФИ, просто ФИ…
- Звоните! Если уже поздно и все спят — пишите в WhatsApp.
Предложения, от которых невозможно отказаться
- Хочешь много денег — иди в нашу компанию и возьми их.
- Мы больше не можем это скрывать! У нас нет стажировок длиною в вечность! Твоя карьера может взлететь быстрее, чем ракета Илона Маска.
- Надоело платить за тренажерные залы? Подкачаем тебя к лету, еще и заплатим за это! У нас ты обретешь идеальное тело! (вакансия грузчика — прим. hh.ru)
Честность 180 lvl
***
Условия работы:
— ненормированный рабочий день;
— без выходных;
— тяжелый и сложный руководитель.
***
Работа адова, начальник, как обычно, такой же), то есть деспот.
***
Одна очень вредная и один не очень вредный руководитель, но оба любят покричать.
Смотреть комментарии → Комментариев нет