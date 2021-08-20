Рыбинские поликлиники ведут вакцинацию без предварительной записи

20.08.2021, 10:09, Новости

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Поликлиники горбольниц №1 и №2 ввели график работы кабинетов вакцинации от коронавирусной инфекции без предварительной записи.

В некоторых вести прием будут в вечернее время или в выходные дни. Расписание следующее:

Городская больница №1

Поликлиника №1 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 54)

Вакцинация без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 17:00 до 19:00. Обращаться в регистратуру или кабинет №7А поликлиники.

Поликлиника №3 (ул. Свободы, 4а)

Вакцинация без предварительной записи с 11:00 до 12:00 – обращаться в регистратуру, кроме субботы и воскресенья.

Поликлиника №4 (ул. Зои Космодемьянской, 2а)

Вакцинация без предварительной записи с 13:30 до 14:20 – обращаться в регистратуру, кроме субботы. В воскресенье с 8:00 до 9:00.

Поликлиника городской больницы № 2 им. Пирогова (ул. Максима Горького, 58)

Вакцинация без предварительной записи:

Понедельник, среда, пятница- с 13:00 до 17:00

Вторник, четверг, суббота- с 12:00 до 15:00

Обращаться в регистратуру.

При этом возможность предварительной записи через регистратуру и портал госуслуг сохраняется.

Пресс-служба администрации города Рыбинска