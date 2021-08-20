Для деформации плодов перца есть определенные причины: почему это происходит и как избежать проблемы

Деформированный перец – головная боль каждого огородника. Уродливые наросты, истончание или неестественное уплотнение стенок и прочие деформации портят внешний облик плода. Такой перчик уже не получится нафаршировать. Кроме того, неестественная форма указывает на то, что растение было выращено неправильно. В этой статье мы расскажем, почему происходит деформация плодов перца и как ее можно избежать.

В теплице лучше

Чаще всего изменение формы происходит из-за неправильной влажности и температурного режима на разных этапах развития растения. Конечно, если вы выращиваете перчик в открытом грунте, полностью отрегулировать условия внешней среды не получится. Именно поэтому лучше выращивать эту огородную культуру в теплице – риск неблагоприятного влияния окружающей среды намного снижается, а уход за растением осуществлять намного проще.

Засухи или затяжные ливни не всегда удается предугадать. Но те садоводы, которые выращивают перец в теплице, вполне могут организовать идеальные условия для развития растения. Можно установить оптимальный уровень влажности, не допускать застоя влаги в грунте, регулярно поливать растения, предотвратить появление болезней и вредителей.

Перец неправильной формы можно выявить еще на этапе появления завязи. Такие плоды имеют непропорциональные очертания. Понятно, что в процессе дозревания их форма не исправится, а останется таковой навсегда.

Деформированная завязь чаще всего и вовсе не дотягивает до этапа дозревания. Она опадает, засыхает прямо на растении или, пораженная болезнями, сгнивает. А это негативно сказывается на количестве урожая.

Три негативных фактора

Всего можно выделить три основные причины появления плодов неестественной формы.

Во время формирования цветов в теплице чересчур низкая температура.Когда формируются цветочки, воздух недостаточно влажный.Грунт беден на питательные вещества, в результате чего растению неоткуда подпитываться.

Как видите, проблемы начинаются именно на этапе формирования цветов. Ослабленные цветочки будут плохо опыляться и сформируют деформированные плоды (или не сформируют их вовсе).

Почему стенки перчинок бывают неравномерной толщины

Из-за слишком низкой температуры в период цветения потом формируются плоды с неравномерной толщиной стенок. Так, некоторые участки мякоти могут быть чересчур толстыми либо же очень тонкими.

Наблюдается и двустороннее сплющивание плодов. Особенно это заметно у крупноплодных сортов конусообразной либо призмообразной формы.

Также появление плодов с мякотью разной толщины связано с неправильным опылением цветков и, как результат, неравномерным созреванием семян. Посевной материал, собранный из деформированных плодов, не годится для выращивания рассады, так как растения в будущем будут давать такие же деформированные плоды.

Откуда берется “хвостик”

На вершине некоторых плодов можно заметить так называемый “хвостик”. Некоторые огородники еще называют его “носиком”. Если в сортовом описании нет такой особенности, значит, растение было выращено неправильно.

Причина появления “носика” – срастание пестиков, которые должны были отпасть после опыления. Избавиться от “носика” можно достаточно легко и безболезненно для растения.

На этапе созревания плода достаточно просто отрезать нарост ножом. Только помните, что нож должен быть очень острым и со стерильным лезвием.

Откуда появляются наросты

Порой на плодах появляются отвратительные наросты, которые сразу наталкивают на мысль о генетической модификации. Но ничего связанного с генетикой нет. Наросты около плодоножки представляют собой разросшийся пыльник (та часть тычинки, в которой содержится пыльца).

Если в то время, когда формируются перчики, температура опускается ниже восемнадцати градусов, то пыльник продолжает расти и, соответственно, деформирует форму плода. Происходит это в период с апреля по июнь. Если же растения выращивают на огороде, то пыльник может расти и все лето.

Существует еще один вид деформации. С виду перец вообще может выглядеть вполне нормально, но вот при разрезании обнаруживается внутри еще один зародыш. Это происходит из-за разрастания медовых желез. Причина – дефицит витаминов и гормонов роста.

Сорта, не подверженные деформации

Существуют некоторые сорта перчика, которые менее подвержены различного рода деформациям: изменению формы, уплотнению или утолщению стенок, появлению “хвостиков” и наростов.

К таковым относится сорт Кубок шоколадный, Бизон (красный, а также желтый), Какаду обыкновенный и Какаду желтый, Золотая осень, Заморозь меня. Данные сорта достаточно устойчивы к перепаду температур и влажности, поэтому и плоды чаще всего получаются ровными, без отклонений. Но, хотя сорта и устойчивы к деформациям, они требуют такого же тщательного ухода, как и все остальные.

Что сделать, чтобы перчинки были здоровыми

Итак, с причинами деформирования перчика разобрались. Но как же сделать так, чтобы все плоды были здоровыми, одинаковой формы и без отклонений? Вам будут полезны следующие рекомендации:

Рассаду следует выращивать исключительно в теплых помещениях. Нельзя допускать резких перепадов температур. Температурный режим должен находиться в пределах 20-24 градусов. При этом нужно следить, чтобы в теплице не было сквозняков.Поддерживайте оптимальный уровень влажности. Сухой воздух – это один из факторов появления деформированных плодов. Обязательно регулярно опрыскивайте подрастающие плоды. Есть смысл обзавестись качественным увлажнителем воздуха.Высаживайте рассаду только в теплую землю. Ошибка многих садоводов – высаживать рассаду на постоянное место слишком рано. Высаживайте молодые растения в грунт только после того, как минует угроза заморозков, а ночи станут теплыми.Выращивайте перчик под пленочными укрытиями. Отлично подходит и теплица. Такой способ выращивания хорош тем, что вы минимизируете влияние окружающей среды. К примеру, в теплице (при надлежащем уходе) растениям не угрожает засуха или чрезмерное увлажнение грунта. Регулярно проветривайте теплицу. Тепло – это хорошо, но его не должно быть слишком много. Если температура в теплице превышает тридцать градусов, растения могут погибнуть. Регулярно проветривайте помещение, чтобы в нем не накапливалась излишняя влага. Высокая влажность грозит тем, что пыльца станет стерильной и начнет скатываться, а это значит, что хорошего урожая не будет.Следует регулярно проводить осмотр растений и выявлять недуги на ранней стадии. Не забывайте, что болезни и вредители могут погубить самое сильное и напитанное растение. Ежедневно осматривайте перчинки и при необходимости подлечивайте их. Часто на перчинках заводятся трипсы. Важно вовремя избавляться от этих вредителей, иначе растение может зачахнуть.

Как видите, правила достаточно просты, придерживаться их нетрудно.

Опасны ли деформированные плоды

Стоит отметить, что деформированный перец по-прежнему можно употреблять в пищу. Неправильная форма никак не влияет на химический состав плода, так что никаких токсинов и ядов в некрасивом перчике нет. Но если вы занимаетесь продажей этой огородной культуры, то, конечно, товарный вид имеет едва ли не первостепенное значение.

Также стоит озаботиться формой плодов тем, кто любит готовить из перчика различного рода блюда. Плод правильной формы и на стол подавать приятнее. К тому же собирать семена из деформированного перца нельзя – потомство будет не лучшего качества.