Бритни Спирс обвинили в избиении домработницы

Издание TMZ сообщило, что Бритни Спирс обвиняют в нанесении телесных повреждений домработнице в особняке, где живет певица. Журналисты пишут, что якобы в этот понедельник заместители шерифа округа Вентура получили сообщение об инциденте в доме Бритни.

Приехав по адресу, прислуга рассказала органам правопорядка, что причиной конфликта стала одна из собак певицы. Животное плохо себя чувствовало, и домработница решила отвезти его к ветеринару. Вернувшись домой, Бритни начала с ней спорить и спрашивать, зачем та увезла ее питомца. Затем певица якобы жестко выхватила у той телефон из рук с нанесением увечий. При этом источники, близкие к Спирс, отрицают факт драки и даже предполагают, что домработница могла сама спровоцировать певицу, чтобы та проиграла дело об отмене опеки.

Сообщается, что женщина даже изложила свои показания на бумаге в отделении полиции, но заявления не подала. Сотрудники правоохранительных органов пытались пообщаться с Бритни для прояснения ситуации, но она не стала с ними разговаривать. Причем это не сыграет против нее: большинство юристов советуют клиенту воздерживаться от бесед с полицией.

Сотрудница сообщила нам, что мисс Спирс ударила ее. В конечном итоге это расследование будет передано в районную прокуратуру для рассмотрения. Инцидент был классифицирован как очень незначительный проступок. Травм не было, — заявил офицер.

Сотрудник департамента шерифа сообщил TMZ, что расследование продолжается. Дело передадут в окружную прокуратуру, которая примет решение, предъявлять ли Бритни обвинение в совершении мелкого преступления.

Бритни Спирс

Напомним, Бритни Спирс тщетно пытается избавиться от влияния отца, который с 2008 года является ее официальным опекуном и контролирует ее жизнь и финансы. 11 февраля этого года в Лос-Анджелесе прошло очередное заседание по делу, и в результате публичного слушания судья Бренди Пенни отказал отцу певицы, Джейми Спирсу, в единоличном контроле над ее финансами. Было установлено, что Спирс-старший и трастовый фонд Bessemer Trust Co. будут в равной степени отвечать за состояние певицы, которое составляет 60 миллионов долларов.

Очередной виток в деле об опекунстве над Бритни Спирс начался 23 июня, когда певица впервые за долгое время лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. Поп-звезда потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”. Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.

Новый адвокат певицы Мэттью Розенгарт, который ранее работал со звездами Голливуда, включая Бена Аффлека, Стивена Спилберга и Шона Пенна, приступил к своим обязанностям на слушании 14 июля. Он сразу дал понять, что поддерживает свою подопечную в стремлении идти до победного конца. Он заверил, что будет активно добиваться в суде прекращение опеки над Спирс.

Бритни Спирс с папой и мамой

Несколько лет назад, когда отец Бритни получил над ней опеку, она, в свою очередь, практически потеряла права опеки над сыновьями – Шоном и Джейденом. Их отец Кевин Федерлайн отсудил у Бритни 90 процентов прав на них. Видеться со своими детьми Бритни могла только в присутствии третьего лица, кандидатуру которого должен одобрить Кевин. Но в сентябре 2019-го певица получила уже 30% опеки над ними. Сам Кевин не жалует бывшего тестя – тот несколько лет назад напал на старшего внука и якобы избил его.