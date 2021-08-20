 

После иска компании Безоса NASA приостановило сотрудничество с SpaceX

20.08.2021, 9:34, Новости дня
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Иск Blue Origin связан с тем, что NASA для своей лунной миссии решило взять только одного подрядчика. Им стала компания предпринимателя Илона Маска SpaceX. 

Компания Безоса считает, что для создания системы приземления необходимы два поставщика, которые доставят астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis.

Судья назначил слушание по этому делу на 14 октября. В связи с этим NASA решило приостановить работы по контракту до 1 ноября. В агентстве добавили, что в обмен на временное прекращение работы все стороны согласились на ускоренный график судебных разбирательств, который завершится 1 ноября.

Контекст:

В рамках программы Artemis ожидалось, что первая с 1972 года высадка космонавтов США на Луну состоится в 2024 году. К 2028-му аэрокосмическое агентство собиралось обустроить на спутнике Земли стационарную базу.

В феврале 2021 года стало известно, что высадка людей на Луну в рамках миссии Artemis в 2024 году может не состояться из-за нехватки финансирования.

NASA рассматривало предложения от трех компаний – Blue Origin, Dynetics и SpaceX. По результатам пересмотра NASA выбрала SpaceX для заключения контракта, отказав компании Безоса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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