 

Одесский облсовет не захотел назвать улицу в Одессе в честь художника Ройтбурда

20.08.2021, 9:34, Новости дня
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При этом, как сообщается на сайте облсовета, депутаты почтили минутой молчания память покойного коллеги.

Вместо Ройтбурда депутатом облсовета стал следующий за ним в избирательном списке партии “Европейская солидарность” 30-летний военнослужащий, многократный призер украинских и международных турниров по греко-римской борьбе Февзи Мамутов. После аннексии Крыма он уехал с полуострова и живет в Одессе, возглавляет общественную организацию “Крымские татары Одесчины”.

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A post shared by Февзі Мамутов (@mamutovfevzi)

В должности депутата Мамутов хочет улучшать социальные условия для переселенцев и развивать спортивную отрасль, рассказал он “Радіо Свобода”.

Мамутов принес присягу депутата и занял место в сессионном зале. 

Контекст:8 августа 2021 года на 60-м году жизни умер Александр Ройтбурд, известный художник и директор Одесского художественного музея. Он считается одним из основных художников “Украинской новой волны” – постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980–1990-х годах на фоне распада СССР,  перестройки и становления независимой Украины.

В Одессе предложили назвать именем Ройтбурда улицу и музей, который он возглавлял, но эти предложения пока не нашли отклика у властей. 

Художник возглавил Одесский художественный музей в марте 2018 года. С ним подписали контракт на пять лет.

В июне 2019 года депутаты Одесского облсовета пытались его уволить, но им не удалось это сделать. 4 сентября Ройтбурда уволили. За такое решение проголосовал 51 депутат, трое были против, трое воздержались, 25 человек не голосовали. Депутаты, в частности, заявили, что Ройтбурд организовывал в музее концерты и проводил ремонт без согласования с облсоветом, что является нарушением законодательства.

В феврале 2020 года Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение облсовета об увольнении Ройтбурда, областной совет обжаловал это решение.

28 мая Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского районного суда. В постановлении сказано, что хотя контракт с Ройтбурдом заключала Одесская областная государственная администрация, у Одесского областного совета были полномочия его расторгнуть.

Еще через год, 19 мая 2021 года, Верховный Суд признал незаконным решение Одесского областного совета 2019 года об увольнении Ройтбурда. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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