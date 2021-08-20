 

В Сингапуре британца приговорили к тюрьме за отказ надевать маску

20.08.2021, 9:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

7 мая в сети появилось видео, на котором Глинн отказывается носить маску в поезде. Позже против него был составлен протокол.

Сразу после полуночи 9 мая полиция пыталась арестовать его, мужчина начал им угрожать. В итоге он попытался бежать, но споткнулся и упал – полиция его задержала.

2 июля ему предъявили обвинение, но тогда британец вышел под залог. Однако в тот же день его увидели без маски в суде и уже 19 июля обвинили теперь по этому инциденту. Глинну отменили выход под залог и отправили под арест.

С 19 июля по 4 августа он находился в тюрьме. С 5-го по 18 августа – в Институте психического здоровья, где проходил психиатрическую экспертизу.

18 августа его признали виновным в нарушении карантина и приговорили к шести неделям тюрьмы. Однако поскольку срок его предварительного заключения составлял более двух третей срока его наказания, британцу разрешили выйти из тюрьмы сразу после вынесения приговора. 

Сейчас Глинн готовится к депортации из Сингапура.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Сингапуре с начала эпидемии подтвердили 66 тыс. случаев COVID-19, умерли 46 человек. Население страны 5,7 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / На тестах замечен электрический кроссовер Kia

08.05 / В Сети оценили украинский «клон» американского ЗРК Patriot

31.07 / Во Львовской области произошла вспышка COVID-19 в монастыре

08.05 / В Чувашии реконструкторы воссоздали «Бивуак Победы»

18.01 / Кабмин пообещал компенсировать тарифы на электроотопление в Украине

18.12 / Роспотребнадзор оценил эпидобстановку в других странах

24.04 / Разработана новая технология удаления любых шрамов

10.06 / Протасевич в СИЗО переболел тонзиллитом в тяжелой форме – адвокат

29.12 / Украина привлечет к транспортировке и хранению вакцины от коронавируса частные логистические компании – Радуцкий

30.04 / Мексика получила новую партию российской вакцины «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика