Ученые из Китая рассказали о простом способе улучшить работу мозга

Учёные из Китая рассказали о простом способе значительно улучшить работу мозга взрослого человека. Для этого необходимо уделять время послеобеденному сну.

В эксперименте принимали участие 1,5 тыс. добровольцев, которых разделили на две группы. В первой никаких ограничений на дневное времяпровождение не было, а вот вторым респондентам ввели обязательный и недолгий сон в послеобеденное время. Ночью же все испытуемые спали минимум по шесть часов. В результате добровольцы из второй группы продемонстрировали рост когнитивных функций мозга, что помогало им куда быстрее справляться с поставленными задачами. У них также обнаружено снижение риска развития заболеваний.

Несмотря на полезность послеобеденного сна, учёные выделили важные ограничения. Они изучали продолжительность, давая возможность испытуемым спать от 30 минут до 2 часов, а также экспериментировали со временем. Самым эффективным является отдых в течение получаса в промежуток между 13:00 и 15:00, пишет интернет-издание «Слово и Дело».