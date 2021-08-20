 

Ученые из Китая рассказали о простом способе улучшить работу мозга

20.08.2021, 9:32, Разное
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Учёные из Китая рассказали о простом способе значительно улучшить работу мозга взрослого человека. Для этого необходимо уделять время послеобеденному сну.
В эксперименте принимали участие 1,5 тыс. добровольцев, которых разделили на две группы. В первой никаких ограничений на дневное времяпровождение не было, а вот вторым респондентам ввели обязательный и недолгий сон в послеобеденное время. Ночью же все испытуемые спали минимум по шесть часов. В результате добровольцы из второй группы продемонстрировали рост когнитивных функций мозга, что помогало им куда быстрее справляться с поставленными задачами. У них также обнаружено снижение риска развития заболеваний.

Несмотря на полезность послеобеденного сна, учёные выделили важные ограничения. Они изучали продолжительность, давая возможность испытуемым спать от 30 минут до 2 часов, а также экспериментировали со временем. Самым эффективным является отдых в течение получаса в промежуток между 13:00 и 15:00, пишет интернет-издание «Слово и Дело».



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