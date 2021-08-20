Врач Адамян рассказала о негативном влиянии коронавируса на зрение

Врач-офтальмолог Арпине Адамян пояснила о негативном влиянии коронавируса на зрение. Речь идет о развитии определенного типа конъюнктивита.

По словам специалиста, слизистая органов зрения считается благоприятной средой для SARS-CoV-2 из-за совпадения кислотно-щелочного баланса. По этой причине патоген может длительное время находиться в слизистой, поражая поверхность и провоцируя развитие конъюнктивита. Симптомами состояния являются зуд и отек век, светобоязнь, покраснение глаз, слезотечение, затуманивание зрения, а также ощущение «песка» в глазах.

При этом особую опасность представляет то, что при заболевании коронавирусом поражаются кровеносные сосуды, что негативно сказывается на зрении. Это чревато появлением тромбов и васкулитов. Врач предупреждает, что такие состояния могут проходить бессимптомно, однако пациентам следует следить за здоровьем и пройти необходимое обследование.

Коронавирусная инфекция может способствовать обострению хронических недугов глаз, таких как аллергический конъюнктивит, увеит, глаукома и иридоциклит. Также ухудшается состояние у людей страдающих герпетической инфекцией, кератитами и блефаритами. Перенесшие ковид часто сталкиваются с мгновенным ухудшением зрения, так как происходит помутнение хрусталика. Офтальмолог не рекомендует носить контактные линзы в периоды распространения коронавируса из-за риска осложнений, лучше носить очки.

Источник: 1prime.ru