Незадолго до своей смерти Стив Джобс планировал презентовать iPhone Nano

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20.08.2021, 9:32, Разное
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Незадолго до своей смерти экс-глава Apple Стив Джобс планировал презентовать миру компактный и доступный iPhone Nano. Об этом свидетельствует корпоративная переписка бизнесмена с руководством компании.
В ходе судебного разбирательства между Apple и Epic Games появляются всё новые важные данные о работе компании и её развитии. В частности, внимание фанатов привлекло письмо Стива Джобса, датируемое 2010 годом. Именно тогда мир увидел iPhone 4, и через несколько месяцев после презентации предприниматель написал план развития на ближайший год, где упомянул о необходимости создать улучшенную версию смартфона с более мощными антеннами и не забыть о бюджетном сегменте. Именно тогда и появилась задумка разработать компактный и недорогой iPhone Nano с дизайном от Джони Айва.

Несмотря на планы главы компании Apple, реализовать задумку о выпуске компактного iPhone Nano до сих пор не удалось. По итогу модель с улучшенными антеннами всё же была выпущена и известна как iPhone 4S. В свою очередь дань уважения компактности всё же была реализована в iPhone 12 mini, который получил экран диагональю 5,4 дюйма.

Источник: www.ixbt.com



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