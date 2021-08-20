Зеленский пожаловался на эмоциональность Путина

В конце текущего месяца должно состояться долгожданное для украинского президента Владимира Зеленского событие. Если снова ничего не отменится, то 31 августа он все-таки сможет посетить Вашингтон и провести встречу с президентом США Джозефом Байденом. Меж тем, до встречи еще есть время, поэтому потратить его можно на очередной сбор политических очков. Зеленский пожаловался американским журналистам на эмоциональность Путина.

В интервью изданию The Washington Post глава Незалежной заявил, что российский лидер Владимир Путин проявляет “слишком эмоциональный” подход в вопросах, касающихся Украины. Действия президента России кажутся Зеленскому иррациональными, о чем он решил сообщить накануне поездки в Америку.

Естественно, сразу после этих слов пошли традиционные мольбы на НАТО. Если, по мнению Зеленского, необъективность Путина мешает ему правильно оценивать различные политические события, то в своей объективности украинский президент, конечно же, не сомневается. Он в очередной попросил принять Незалежную в северо-атлантический блок, который якобы должен стать гарантом безопасности Украины и защитить ее от России.

Примечательно, что Зеленский умудрился пожаловаться за раз не только на Путина, но и на Байдена. Так, президент Украины заявил, что мнение главы Белого дома о несоответствии Незалежной критериям НАТО носит несправедливый характер, потому что коррупция есть в любой стране.