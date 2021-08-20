 

Экс-глава ЦРУ предупредил о риске роста международного терроризма в Афганистане

20.08.2021, 9:22, Новости дня
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Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвид Петреус опасается, что в Афганистан после прихода к власти движения «Талибан» (запрещено в РФ) могут начать стекаться международные террористические группировки.

По его словам, будущие контртеррористические операции в Афганистане будут «очень трудными без крупных функционирующих баз на территории страны». «Я очень этим обеспокоен. За этим нужно пристально следить», – передает ТАСС ответ Петреуса на вопрос, станет ли Афганистан центром международного терроризма при талибах.

«Чтобы этого не произошло, все страны должны работать вместе и придерживаться общей политики в области экономической поддержки, обмена информацией, дипломатии и военных действий», – добавил Петреус. Кроме того, он выразил мнение, что уход американского контингента из Афганистана резко подорвал боевой дух афганских военных. «Они сражались. Но когда они поняли, что помощь не придет, то смысл воевать для них пропал», – сказал экс-глава ЦРУ.

Дэвид Петреус был командующим силами коалиции в Ираке, а также силами США и НАТО в Афганистане. С 2011 по 2012 год он возглавлял ЦРУ.

В воскресенье отряды запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.



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