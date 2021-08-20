Для замены «русской» колеи на европейскую РЖД выделят более 1 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о приоритетном финансировании федерального проекта по приведению российской железнодорожной колеи к европейскому стандарту. В ближайшие три года на эти цели из Фонда национального благосостояния будет выделено более одного триллиона рублей.

«Общая протяженность железных дорог в России составляет более 80 тысяч километров, при этом ширина практически всех путей – 1520, 1522 и 1524 миллиметров. Напомню, что в Европе, Азии и Северной Америке самой распространённой является ширина 1435 миллиметров. Уже больше ста лет это создает колоссальные проблемы при транспортировке. Мы вынуждены или перегружать грузы, или оперативно менять вагонные тележки. Всё это требует больших затрат, а ведь отечественные железные дороги могли бы связать Азию и Европу. Поэтому было принято решение в ближайшие годы начать масштабную замену железнодорожной колеи на всей территории страны. Кому-то может показаться, что триллион рублей – это слишком большая сумма. Но, как свидетельствуют расчеты ведущих экспертов, проект окупится уже через 5-7 лет. Будут созданы сотни тысяч новых рабочих мест и Россия наконец-то совершит прорыв в экономике», – заявил глава РЖД Олег Белозёров.

Работы по замене железнодорожной колеи начнутся уже в начале 2022 года.

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