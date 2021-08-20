Как из отреза кожи сделать стильный клатч с бахромой. Не нужны специальные выкройки, очень простой способ

В этом году вновь в моде бахрома, и касается это не только одежды, но и аксессуаров. Но не стоит спешить в магазин за трендовой вещицей, можно попробовать сделать ее самостоятельно.

Например, вот такой стильный кожаный клатч с длинной бахромой, который очень просто изготовить из куска кожи и кожаного шнура. Для этого даже не понадобится выкройка.

Материалы и инструменты

Что нужно подготовить для работы:

Отрез кожи.Шнур из кожи.Пробойник для отверстий.Ножницы.

Как изготовить клатч своими руками

Процесс несложный:

1. Вырезать из куска кожи прямоугольник нужного размера. Например, он может быть размером с бумагу формата А4. Затем сложить его пополам. Габариты сумочки можно выбрать произвольно.

2. После этого нужно пробить дыроколом отверстия с двух открытых боковых сторон. Их необходимо проделать на расстоянии 1 см друг от друга. В эти отверстия будут продеваться отрезки кожаного шнура, которые и станут впоследствии бахромой, но, кроме того, они соединят боковые части клатча вместо шва, и в итоге образуется мешок.

4. Теперь необходимо нарезать шнур из кожи отрезками нужного размера. Например, около 60 см длиной. В этом случае длина бахромы составит 30 сантиметров, поскольку каждый отрезок будет складываться пополам. Что касается длины, ее также можно изменять в большую или меньшую сторону на свой вкус, главное, чтобы готовая сумочка смотрелась гармонично.

5. С помощью булавки или распарывателя продеть конец с загибом сложенного пополам шнура через оба отверстия.

6. В образовавшуюся петлю продеть свободные концы шнура и затянуть. Таким образом шнур скрепит два слоя кожи вместе.

5. Проделать то же самое с остальными отрезками шнура.

6. После соединения обеих сторон мешка, он должен выглядеть следующим образом.

7. Затем загнуть верх клатча на одну сторону, чтобы он был закрыт.

Теперь можно брать стильную сумочку в руку и отправляться по своим делам.