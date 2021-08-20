Российские студенты помогут афганским фермерам собрать урожай

Министерство сельского хозяйства мобилизует 40 тысяч студентов российских аграрных вузов для помощи афганским крестьянам со сбором урожая. Традиционная жатва оказалась под угрозой срыва из-за хаоса, возникшего при бегстве американских войск.

«Я помню, как в студенчестве мы ездили на картошку. Это были самые сытые и счастливые дни моей молодости. А сегодня у наших ребят есть шанс стать ещё счастливее, слетав за счёт университета за границу. От добровольцев нет отбоя, тем более что мы пообещали ребятам, что они смогут взять часть урожая с собой. Пусть этот жест доброй воли по отношению к братскому афганскому народу станет первым шагом на пути возрождения этой старой доброй советской традиции», – прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Записаться в добровольцы студенты смогут в приёмной комиссии своего университета, а также в официальных представительствах движения «Талибан» (запрещённая террористическая организация) в Москве и Санкт-Петербурге. По соглашению, заключённому между правительствами, каждый доброволец сможет взять с собой до 50 килограммов из собранного урожая для перепродажи или личного употребления. Первый самолёт с волонтёрами вылетит в Кабул 25 августа.

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