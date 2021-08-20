Российские студенты помогут афганским фермерам собрать урожай
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Министерство сельского хозяйства мобилизует 40 тысяч студентов российских аграрных вузов для помощи афганским крестьянам со сбором урожая. Традиционная жатва оказалась под угрозой срыва из-за хаоса, возникшего при бегстве американских войск.
«Я помню, как в студенчестве мы ездили на картошку. Это были самые сытые и счастливые дни моей молодости. А сегодня у наших ребят есть шанс стать ещё счастливее, слетав за счёт университета за границу. От добровольцев нет отбоя, тем более что мы пообещали ребятам, что они смогут взять часть урожая с собой. Пусть этот жест доброй воли по отношению к братскому афганскому народу станет первым шагом на пути возрождения этой старой доброй советской традиции», – прокомментировал ситуацию министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
Записаться в добровольцы студенты смогут в приёмной комиссии своего университета, а также в официальных представительствах движения «Талибан» (запрещённая террористическая организация) в Москве и Санкт-Петербурге. По соглашению, заключённому между правительствами, каждый доброволец сможет взять с собой до 50 килограммов из собранного урожая для перепродажи или личного употребления. Первый самолёт с волонтёрами вылетит в Кабул 25 августа.
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