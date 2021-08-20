В Украине подтвердили максимальное с начала июня число случаев COVID-19

Этот показатель – максимальный с 10 июня, тогда за сутки подтвердили 1603 случая коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны.

Уровень заболеваемости в стране постепенно растет с конца июля. 18 августа в Украине подтвердили 1560 случаев инфекции, 17 августа – 1447. Оба показателя были рекордными для последних двух месяцев.

Скриншот: covid19.rnbo.gov.ua

За прошлые сутки госпитализировали 597 человек, 26 украинцев скончалось от коронавируса, 882 – выздоровели.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 2 271 826 случаев COVID-19, выздоровели 2,2 млн человек, умерли – 53 394.

19 августа украинцам сделали почти 49 тыс. тестов на COVID-19, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”. В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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