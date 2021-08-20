В Херсонской области во время купания исчезли отец и сын из Львова, ребенка нашли погибшим – ГСЧС

Спасатели получили информацию от полиции. Отец и сын, жители Львова, исчезли во время купания на матрасе.

К поискам привлекли в общей сложности 30 человек, в том числе водолазов. Через несколько часов сотрудники Нацполиции нашли у берега в воде тело ребенка.

Судьба отца остается неизвестной. По состоянию на утро 20 августа поиск исчезнувшего продолжается

Контекст:

В июле в ГСЧС заявили о рекордной смертельной статистике несчастных случаев на воде в этом году.

С начала 2021 года к 31 июля в украинских водоемах утонуло около 900 человек, из них почти 400 – в июле.

—