В ЮНЕСКО призвали защитить культурное наследие Афганистана

Азуле призвала к принятию всех необходимых мер предосторожности для сохранения и защиты культурного наследия Афганистана в его разнообразии от “разрушения и разграбления”

В ЮНЕСКО сообщили, что пристально следят за ситуацией в стране и готовы приложить все возможные усилия для защиты бесценного культурного наследия Афганистана. Организация подчеркнула важность обеспечения безопасной рабочей среды для художников и специалистов в области культурного наследия в стране.

В организации отметили особую историческую и культурную ценность таких мест, как исторические районы города Герат, Джамский Минарет и постройки в Бамианской долине, являющиеся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также музеи, в том числе Национальный музей в Кабуле.

“Для будущего Афганистана крайне важно охранять и сохранять эти достопримечательности”, – говорится в сообщении.

Обеспокоенность ЮНЕСКО, в частности, связана с уничтожением талибами Бамианских статуй Будды в 2001 году. Тогда лидер организации мулла Мохаммед Омар заявил, что все доисламские объекты поклонения в Афганистане, включая гигантские статуи VI века, входившие в комплекс буддийских монастырей Бамианской долины, должны быть уничтожены.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан, а также афганцев, которые сотрудничали со странами Запада. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился.

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