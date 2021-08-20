 

В аэропорту Кабула погибли 12 людей, пытаясь бежать из Афганистана

20.08.2021, 8:40, Новости дня
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Смерть произошла либо в результате выстрелов, либо в результате давки, заявил официальный представитель “Талибана”, отказавшийся назвать свое имя. Захват талибами Кабула привел к тому, что сотни афганцев пытались бежать из страны и заполонили аэропорт. Те, кому не хватало места в салоне, даже садились на самолет снаружи.

Представитель “Талибана” призвал людей, все еще толпившихся у ворот аэропорта, идти домой, если у них нет законного права на поездку.

Reuters отмечает, что США уже эвакуировали из Афганистана 6741 человека.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа аэропорт Кабула отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился,  хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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