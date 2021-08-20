 

Метеорологи перечислили регионы с самыми высокими климатическими рисками

20.08.2021, 8:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в РФ последствия изменения климата, этим регионам в первую очередь нужны программы адаптации экономики, сообщила директор Института глобального климата и экологии имени Ю.А. Израэля Росгидромета Анна Романовская.

«Если рассматривать ситуацию по всей территории РФ и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны – наиболее густонаселенных районах», – цитирует РИА «Новости» Романовскую.

По ее словам, на первом месте в плане климатических рисков находится Крым. В этом регионе наблюдается рост температуры, растет количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух. «Следующий за Крымом – Ставропольский край, далее следуют Курская и Воронежская области», – отметила Романовская.

Она уточнила, что если первая группа регионов обозначена красным цветом, то вторая группа регионов, где велики негативные последствия изменения климата, обозначена оранжевым. В «оранжевую зону» попали Белгородская, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, Краснодарский край, Республика Калмыкия, Республика Адыгея, Москва и Севастополь.

Согласно расчетам ученым, еще меньшие климатические риски ожидают Астраханскую область, Владимирскую область, Калужскую область, Костромскую область, Московскую область, Дагестан, Смоленскую область, Тверскую область, Тульскую область, Чечню и Ярославскую область. В остальных 58 субъектах РФ в настоящее время угрозы, связанные с изменениями рассматриваемых параметров климата, пока менее выражены.

Романовская считает, что при формировании Национального плана по адаптации второго этапа в 2022 году следует прежде всего разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики для субъектов, расположенных на юге и в центре Европейской части России, перечисленных выше.

Ранее президент Владимир Путин предупредил о быстрых темпах потепления в России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / “Как в детстве!” Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта

18.07 / Захарова объяснила, почему РФ ведет диалог с талибами

01.09 / Житель Бурятии отрубил ребенку пальцы из-за сломанного телефона

05.07 / Россиянин спас тонущего ребенка и утонул сам

01.02 / Трампа могут лишить части привилегий экс-президентов

14.08 / Тяжелая «Ангара» успешно прошла проверки

14.07 / Минск заявил о существенной экономии в результате соглашения по БелАЭС с Москвой

26.12 / В Германии начали вакцинацию от COVID-19. Первой прививку сделали 101-летней женщине

01.07 / Австрия открыла въезд полностью привитым россиянам

09.03 / Renault представит машины в особой модификации Limited

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика