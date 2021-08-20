 

Китай одобрил разрешающую семьям заводить до трех детей поправку

20.08.2021, 8:28, Новости дня
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Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент) принял поправки в закон о населении и планировании рождаемости и официально разрешил семьям заводить до трех детей.

Новая редакция закона указывает, что государство будет пропагандировать среди населения вступление в брак и рождение детей в молодом возрасте. Также власти страны обязуются ввести финансовые, налоговые, страховые, образовательные и жилищные льготы для молодых семей с детьми, снизить расходы родителей на рождение и воспитание молодого поколения, а также на образовательные услуги, передает ТАСС со ссылкой на Xinhua.

Кроме того, государство будет поощрять местные власти и работодателей за предоставление дополнительного отпуска сотрудникам, которые воспитывают малолетних детей.

В июле в Китае отменили штрафы и другие санкции за рождение трех детей, к 2025 году правительство создаст полноценную систему социальной политики по стимулированию рождаемости.

Напомним, в конце 1970-х годов Китай внедрил политику «Одна семья – один ребенок», чтобы контролировать рост населения, разрешив семьям в городах иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка.

Однако со временем эта политика привела к демографическим проблемам, таким как гендерный дисбаланс и старение населения. В 2013 году в Китае пошли на ослабление политики, чтобы решить возникшие проблемы.

Так, второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье. В мае 2021 года семьям в Китае разрешили иметь троих детей.

Эксперты газеты ВЗГЛЯД говорили, что запреты китайцы часто и просто обходили. «Если вы богатый, то вы и раньше могли иметь столько детей, сколько хочется. Путем выплаты либо штрафов, либо взяток. Но если денег нет, есть много препятствий и помимо административных запретов, например, высокая стоимость недвижимости, медицинских услуг», – рассказал старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Китай попал в демографическую западню.



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