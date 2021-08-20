Необычная рамка для зеркала из строительной пены: что для этого понадобится (советы по изготовлению)

Чтобы украсить дом простым способом, можно изготовить зеркало с рамой из строительной пены. Это одна из последний тенденций в сегменте DIY. Такие зеркала стали очень популярны благодаря уникальному, необычному и привлекательному внешнему виду.

Увлекательное занятие

Если идея вам понравилась, воплотить ее в жизнь труда не составит – делать просто, а все немногочисленные расходные материалы есть в ближайшем строительном магазине.

Кроме того, занятие очень увлекательное и творческое. Вариантов рамок для зеркал в плане декора и раскраски может быть очень много, так что можно экспериментировать и проявлять фантазию.

Материалы для изготовления

Чтобы сделать зеркало с рамкой из строительной пены в домашних условиях, нужно заранее подготовить некоторые материалы и другие необходимые предметы.

Что потребуется:

Зеркало любой формы и размера.Кусок брезента.Использованный кирпич или картон.Малярный скотч или старая газета.Строительная пена-спрей.Краска для стен и кисточки или аэрозольная краска того цвета, который нравится.Защитные перчатки и маска.

Порядок изготовления

Чтобы сделать рамку из пены для зеркала, нужно выполнить простые действия в следующем порядке:

1. Если работы будут проводиться в квартире, желательно выбрать комнату с хорошей вентиляцией. Чтобы не испачкать пеной пол, его нужно обязательно застелить куском брезента.

2. Зеркало необходимо положить лицевой стороной вверх, используя для этого старый картон или использованные кирпичи. Обязательно нужно поместить зеркало прямо посередине брезента.

3. Затем надеть средства индивидуальной защиты – маску и перчатки. Взять баллон с пеной и зигзагообразными движениями распылить ее по краю зеркала. Обратите внимание, что пена будет значительно расширяться по мере высыхания, поэтому не следует распылять ее слишком далеко за пределы зеркала.

4. Прежде чем приступить к дальнейшим действиям по декорированию, нужно дать пене расшириться и как можно лучше высохнуть. Если имеющийся цвет пены вас устраивает, то вы можете сразу показывать поделку своим домашним, когда она высохнет.

5. Если хочется добавить больше яркости, нужно просто покрасить рамку из строительной пены в тот цвет, который нравится. Можно сделать это с помощью аэрозольной краски. Перед ее нанесением следует обязательно закрыть зеркальную поверхность старыми газетами или заклеить скотчем, чтобы краска на нее не попала. Кроме того, вместо краски в баллончике можно взять краску для стен в банке и нанести ее на рамку из пены с помощью кисточек – в этом случае результат получится более аккуратным.

Несколько полезных советов

Чтобы выполнить работу аккуратно, нужно придерживаться простых, но полезных советов. Вот несколько из них:

Не забывайте надевать перчатки, чтобы защитить руки. Также следует покрыть вещи в комнате пленкой или картоном, чтобы пена на них не попала. Дело в том, что этот пенистый материал очень липкий и удалить его с поверхностей после распыления очень сложно, иногда полностью убрать невозможно. Вот почему желательно проводить такие работы не в квартире, а в мастерской, гараже или на улице на своем участке. Поэтому, если такая возможность есть, делать это нужно на открытом воздухе.Как быть, если случайно распылили строительную пену на нежелательный участок? Не следует сразу пытаться ее удалить, это только ухудшит ситуацию. Сначала нужно дать материалу полностью затвердеть, а затем постараться медленно и аккуратно его соскрести.Не стоит распылять пенистый материал слишком сильно, потому что после окончательного высыхания пена расширится и увеличится почти в три раза по сравнению с первоначальным объемом. Лучше добавить дополнительный слой потом, если будет необходимость сделать стеклянную раму пошире.