Мед, масло, йогурт и сидр: что используют индийские женщины для красоты волос

Индийских женщин редко можно увидеть с неухоженными волосами. Почти всегда это густые, блестящие и длинные локоны. Оказывается, у жительниц Индии есть свои секреты, благодаря которым им удается иметь такую великолепную шевелюру на протяжении всей жизни.

Масла для ухода за волосами

Красота волос недостижима без регулярного применения уходовых средств. Масла различных растений повсеместно используются как в чистом виде, так и в составе масок для волос, спреев.

У жительниц Индии популярны такие масла, как миндальное, кокосовое и масло амлы. Их использование не только великолепно сказывается на внешнем виде волос, но и позволяет значительно улучшить их состояние изнутри. Кроме этого использование вышеперечисленных видов, а также касторового масла позволяет улучшить приток крови к коже головы и осуществлять стимуляцию волосяных фолликулов, что благотворно сказывается на росте волос.

Натуральные ингредиенты в уходе за волосами

Один из секретов красавиц из Индии – это натуральный шампунь. Его получают путем смешивания порошка из акации (в составе перемолотая кора и листья этого дерева) и воды. Такой шампунь не только не оказывает негативного влияния на волосы, но и, наоборот, питает кожу витаминами (E, D, A), эффективно удаляет грязь, предупреждает сухость, расслоение кончиков волос, помогает избежать появления перхоти.

Маски для волос индийские женщины также делают непременно с использованием натуральных ингредиентов. Например, добавляют сок алоэ, сидр, йогурт, различные масла и даже мед. Совокупность этих полезных продуктов позволяет напитать волосы влагой, сделать более мягкими, послушными и здоровыми.

Массаж и другие секреты индийских красавиц

Как и многие женщины, жительницы Индии любят экспериментировать с цветом шевелюры. Однако они предпочитают использовать натуральные пигменты, например хну. Благодаря витамину Е, который в ней содержится, волосы становятся послушными. Этот способ окраски также позволяет забыть про перхоть и такую частую проблему, как выпадение волос.Массаж ногтей считается отличным способом для увеличения скорости роста волос. Достаточно всего лишь 10 минут в день протирать/ массажировать ногтевую пластину для улучшения кровообращения.Плетение кос. Как ни странно, но данная прическа позволяет сократить трение волос об одежду, предупредить спутывание и слипание волос и, как следствие, избавить волосы от ломкости. Кроме того, такая прическа длительное время позволяет не расчесывать волосы и сохранить их ухоженный вид.Кондиционер для волос из белков яиц. С 11-го века красавицы в Индии используют яйца не только в пищевых целях. Помимо того что часто данный продукт добавляют в маски, так и еще белки используются как средство кондиционирования волос: достаточно нанести их на корни, оставив на 20 минут, а затем смыть состав. Входящие в состав яиц белки и жиры великолепно питают и наполняют кожу головы, а также полотно волос питательными веществами.

Используйте эти секреты, и тогда ваши волосы непременно станут такими же здоровыми и красивыми!