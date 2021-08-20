Бюджет деревни — 30 тысяч в месяц

Зарисовки о жизни сел Тверской области, которые не хотят исчезать с карты.

Русская деревня умирает безропотно. Вроде бы даже по своей воле. Постепенно, шаг за шагом, приходит она в запустение. Сначала уезжают люди: молодые в поисках лучшей доли перебираются в город, если могут — подтягивают за собой стариков. Затем исчезает инфраструктура: закрываются сельхозпредприятия, за ними школы, магазины. Потом машина с монтажниками забирает уличные фонари. Тихо от времени ветшают дома, а вместе с ними — колодцы.

На агонизирующей деревне люди-хищники — такие всегда находятся — делают последние возможные деньги: она обрастает свалками и скотомогильниками, местность вокруг нее лысеет от рубок, и лесовозы разбивают не знавшую асфальта дорогу и деревянный мост через реку, без которого у деревенских нет связи с внешним миром.

А когда становится нечего брать, деревню оставляют умирать в одиночестве. И никто больше не заботится о ее проблемах.

В деревнях Подъелки и Григорово, что в Тверской области, еще есть жизнь. Во многом — благодаря дачникам. Москва рядом — в 248 километрах, четырех часах на машине. Тверь — в 149. Требовательные горожане оказались для тверской глубинки движущей силой сопротивления упадку. А за ними подтянулись и местные.

Корреспондент «Новой» провела трое суток, наблюдая, как люди борются за села, с которыми связали свои жизни.

Скверна

— Я не знаю, как у них строится иерархия, — Виктория залезает в бардачок машины. — У них даже дороги в разном подчинении. В деревнях — в ведении поселковой администрации, а вот мост наш и дороги до Кесовой Горы — в ведении района.

Виктория — коренная москвичка, домик в Подъелках они с мужем приобрели 11 лет назад.

На улице — 35°С. Солнцепек.

Свалка. Фото: Кристина Кондрашкова

На повороте перед Кошелево в нос бьет запах жженой пластмассы. На съезде — пыль вперемешку с мусором. Он сбивается в хаотичные скопища. Вдоль дороги — борщевик. Ржавый шлагбаум: когда-то свалка была официальной.

Расстояние между кучами — невысокими, обгоревшими — редеет, а ширина увеличивается. Округлая территория. Хлопки лопающегося стекла. Местами земля ворсится от ваты, вбитой в нее осадками: кеды топают мягко, будто ступаешь по замшевой шкуре. Противно.

Мужчина лет шестидесяти в кепке и с голым торсом ищет металлолом. Про сброс отходов объясняет:

«Едут все, кому не лень. Отовсюду. Раньше бульдозер закапывал отходы, а сейчас их утилизируют только поджогами».

Окаймляют территорию зеленые поля. Природа, в попытке спасти землю, засеивает скверну саженцами. Они колеблются, окуриваемые ядовитым дымом. Горят вместе с мусором. Но не уходят, пытаясь совершить наскок, зарасти, скрыть уродство.

На краю свалки камыши, они зеленые. Значит, вода. Хочу отследить — текут ли отходы в водоем. Обходная тропа идет через кусты. На ней следы колес. Упираюсь в яму. Сверху — кости, скот. Едва сладковатый запах. Мухи.

Раньше здесь работал дежурный, запрещавший сбрасывать трупы животных. Следил за порядком. Правда, местные говорят, дымило и тогда.

Виктория слышала, что жители Кошелево добивались закрытия свалки. И вот — «закрыли». Многие дома здесь производят впечатление оставленных. Местные на вопросы о свалке отводят глаза. Говорят, она здесь с 70–80-х годов.

Единственная связь с внешним миром — этот мост через Кашинку. Фото: Кристина Кондрашкова

Мост

Едем тихо, местами переваливаясь или слегка подпрыгивая. Не зная дорогу, до Подъелок и Григорово не доберешься: никаких указателей.

Местная активистка Ксения поднимала этот вопрос, но у администрации ответ один: «Нет средств».

Слова «асфальт» даже не произносят. Объясняют только, что глинистая почва размывается дождями, а лесовозы разбивают ее на гигантские рытвины. Тракторист Дима Агафонов взялся по весне выравнивать, укатывать дорогу. В Подъелках жители скинулись на стройматериалы. Это — временная мера, до сезона дождей.

Подъелки и Григорово отсечены от «большой земли» обмелевшей рекой Кашинкой. Берега — примерно 5 метров в высоту. Связь с внешним миром — через мост. Перед спуском навалены остатки спиленных деревьев. Под мостом, прямо в воде, — тоже. Их не убрали рабочие.

Недавно на мосту образовалась дыра: пока не залатали, местные не могли по нему проехать. Оставляли авто на берегу, до деревни шли пешком.

По мосту ходят груженые лесовозы, разбивая его. Ксения пыталась возмущаться, но администрация Кесовогорского района сказала, что мост выдержит 30 тонн. Хотя при одном взгляде на него становится понятно — едва ли.

Только узнав, что по деревням ходит журналист, районная администрация распорядилась засыпать асфальтовой крошкой дырку на стыке моста с землей и установить перила с правой, оголенной до того стороны: к торчащей с краев арматуре приварили железную трубу.

Еда

Подъелки — одна улица. Маленькие домики, забор-штакетник.

Люди говорят, что хлеб в соседнюю деревню Никольское привозят из расчета на местных. Если его мало, «чужим» могут и не продать.

Показывают общую яму с мусором. Когда заполнится — выкопают новую.

На краю деревни фонарный столб. Осевшая избушка. Старушка в ситцевом сарафане читает книгу.

— Нет даже автолавки! — жалуется она.

Автолавка прекратила ездить в деревню из-за горки, на которой после дождя легко потерять управление: почва скользкая. В администрации, правда, заверяют, что всегда готовы выделить трактор для доставки продуктов. Трактор! Но местные кривятся: пробовали, приезжала одна просрочка, только хлеб брать и можно. Закупаться ездят за 10 километров в райцентр — Кесову Гору. Пенсионерам еду могут привезти соцработники, но только тем, кто в деревне прописан. Старушка меж тем чуть не плачет. Зое Николаевне восемьдесят лет. Она приезжает сюда на лето из Петербурга. Говорит, что приехала под Тверь в последний раз: очень плохие условия жизни. У нее нет воды.

Есть общественный колодец, но местный житель, Иван Иванович, вложив в его ремонт деньги, закрыл на ключ, «чтобы кошки не падали». Зоя Николаевна не согласна «кланяться» каждый раз, когда ей понадобится вода. На две недели у нее — четыре баклажки по пять литров, которые «привозит добрый человек от чистого сердца». Это для питья. А для бытовых нужд старушка носит по полведра из пруда.

Будучи ребенком, Зоя Николаевна пережила блокаду. Ее отец прошел концлагерь. Всю жизнь работала инженером, но под пенсию довелось побыть и уборщицей. «Когда сюда приехала — все бегала, смотрела, как что растет. Я ведь городская, никогда не видела».

В разговоре со мной рассказывает, что недавно у нее умер сын. Он был пекарем. Работодатели постоянно обманывали его, ставя условием приема на работу бесплатную стажировку. Потом увольняли. Матери приходилось помогать ему со своей пенсии. Сын переживал. Ушел рано.

Григорово. Фото: Кристина Кондрашкова

Свет

В деревне нет уличного освещения. В Григорово тоже. В Никольском — только зимой. Зато в деревнях стоят телефоны-автоматы. Красные, под синими козырьками, поросли травой. Местные смеются: автоматы установили, да где купить карточки для оплаты связи?

Галина Алексеевна здесь родилась, но, будучи еще девочкой, уехала за лучшей долей. Вернулась, выйдя на пенсию:

— Плохо нам живется здесь, плохо. Домов-то вроде бы много, да молодые не едут. Школьнички закончили десять классов и уехали. Пункт фельдшерский в Никольском (в трех километрах. — К. К.). Ходили, пока могли ходить.

Начальная школа находится в трех километрах от Подъелок — в Никольском. Средняя — в десяти, в Кесовой Горе.

В областную больницу Галина Алексеевна ездила всего несколько раз: «Туда — деньги. До Кесовой Горы доехать — 1000 рублей, до Твери — 5000 тысяч я платила. Это туда и обратно». Пенсия 23 000 с ноября, а была 16 000. Такси в деревню не ездят, до автобусной остановки нужно выходить на межпоселковую дорогу. Летом автобусы ходят три раза в неделю, зимой — в соответствии со школьным расписанием. Рейсов между деревнями нет.

— На улице уже давно нет света. Без света страшно. Хоть одну бы лампочку!

Штабеля леса вдоль дороги у Подъелок. Фото: Кристина Кондрашкова

Лес

Вывоз леса, по словам жителей, происходил круглогодично и почему-то ночью. Да, рубка согласована. Но проверяющих, где и сколько срубили, засадили ли саженцы, — никто не видел. На вырубку жалуются практически все, из разных населенных пунктов.

До места вырубки на машине не проехать. Дорога из бревен, перерытая земля, обрубленные ветки свалены в кучи. Люди возмущаются: на таблички с обозначением населенного пункта «денег нет», за одно вывезенное и пересаженное на участок деревце грозит наказание, а вот лысины в лесу с остатками веток, разворошенной землей, не интересуют местную власть от слова «совсем».

Иду по выбоинам на дороге: сейчас жара, земля сухая. Значит, лесовоз побывал здесь много ранее. Просадка от колес местами больше 30 см. В одной из них — следы парнокопытного, на возвышенности, между следами от колес — такие же, но маленькие. Наверное, лосенок с мамой. Саженцев не видно.

В министерстве лесного хозяйства Тверской области говорят: «деятельность по заготовке древесины» по договорам аренды производят ООО «Семигор» и «Кашинская лесохозяйственная компания» («КЛК»). Последняя, по данным минлесхоза, в 2021 году «в районе указанных деревень» выполнила работы по «созданию лесных культур на площади 7,5 га» и провела минерализацию на 4,1 гектара почвы. «Заготовка древесины осуществляется согласно правилам», контроль ведут инспекторы ГКУ «Кашинское лесничество». Местным жителям, заметившим нарушения ведения лесного хозяйства, в министерстве предложили слать письменные обращения «тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов», ответ на которые может идти 30 дней.

Обе компании, согласно бухгалтерским отчетам, низкоприбыльные. «КЛК» в 2020 году заработала 94 000 рублей, «Семигор» — и вовсе убыточен: минус 2 миллиона 132 тысячи.

Заросший противопожарный пруд. Фото: Кристина Кондрашкова

Вода

В Григорово посреди улицы стоят две женщины. В цветастых х/б халатах без рукавов. Татьяна и Марина.

— Приезжали лесовозы, мост разбили. В той стороне, в которой разбили, настроили, а в другой — все сломалось. Мы делали сами. Они не один год ездят.

— Сделали бы дорогу — пустили бы автобус, старикам хоть в поликлинику съездить.

Громкий голос. Из дома выходит высокая шатенка лет тридцати с маленьким ребенком на руках. Ксения с мужем переехали в Григорово из Москвы. Подальше от суеты.

Напротив дома, окруженный липами, стоит батут, меж деревьев — висячая скамейка. Женщина рассказывает: кроме скотоводства (свинарник, корова) и ведения домашнего хозяйства, успевает «находить отдающиеся даром вещи», забрать, привезти — найти вторые руки. Безвозмездно. В сортировке помогают местные девушки: оплаты нет, но можно выбрать что-нибудь для себя и детей.

Жители и дачники жалуются, что в деревне не хватает питьевой воды.

— Люди приезжают на лето — всё вычерпываем, пить приходится глину. Один колодец на 18 домов. Не ремонтируют, — говорит дачница Наталья. — Здесь раньше был еще колодец. Его никогда не ремонтировали, вот сколько мне — 50 лет. Естественно, он сгнил. Глава поселения сначала обещала решить проблему, а потом сказала: «Смотрите, нам невыгодно вам колодцы копать. Потому что у нас есть места, где постоянно живут, но мы даже там не успеваем, денег не выделяется».

Еще в деревне есть два противопожарных пруда, за которыми нет ухода. Местные сами поддерживают их: запускают рыбу, чтоб не затягивались тиной. Просили главу обратиться к лесозаготовителям, чтобы те «копнули» им колодец. Глава ответила: «Отказались».

«Кормилец»

Выяснилось, что кроме скотомогильника на свалке есть еще один — за агрокомплексом. Сказали просто: найдете по запаху.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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