В аэропорту Кабула эвакуации ждут 6 тыс. человек – Госдеп США

“Я могу подтвердить, что сейчас в аэропорту находятся 6 тыс. человек, которые прошли полную обработку нашей консульской группой и скоро сядут на самолеты”, – сказал он.

США удвоят число консульских сотрудников в Кабуле, а также в диппредставительствах в Катаре и Кувейте, добавил он.

Прайс сказал, что США “очень серьезно” воспринимают сообщения о том, что люди не могут добраться в аэропорт.

“Наша задача состоит в том, чтобы переместить как можно больше людей как можно быстрее. И мы видели сообщения о заторах. Насколько я понимаю, в аэропорту сейчас все идет довольно эффективно. Но каждое сообщение о том, что кто-то не может добраться до аэропорта, вызывает беспокойство. Мы делаем все возможное в механическом, логистическом плане, конечно, есть и дипломатический элемент”, – добавил он.

Также Прайс сообщил, что США с 14 августа с помощью военной авиации эвакуировали из страны уже 7 тыс. человек, из них 2 тыс. – за последние сутки. Еще почти 1,6 тыс. человек эвакуировали военные самолеты Германии, проинформировала пресс-служба Бундесвера в Twitter.

Um 01.36 Uhr MESZ ist ein #A400M der #BundeswehrimEinsatz mit 181 Personen an Bord in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gelandet. Bisher wurden in 11 Umläufen über 1.640 Menschen aus Afghanistan evakuiert. pic.twitter.com/SqQRVzFxSX

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

Украина в ночь на 16 августа успела забрать из Кабула 79 человек. Среди них, кроме восьми украинцев, были граждане Нидерландов, Беларуси, Хорватии и Афганистана, которые попросили о срочной эвакуации. Девять эвакуированных Украиной афганцев просят предоставить им статус беженца.

По данным МИД Украины, готовность эвакуироваться из Афганистана выразили по меньшей мере 153 украинца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 17 августа, что Украина “будет забирать всех своих граждан из Афганистана, сколько бы ни нужно было рейсов”. 18 августа в Афганистан вылетел украинский военный самолет. Еще один – гражданский – стоит в аэропорту Кабула.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

