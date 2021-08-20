 

Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с талибами

20.08.2021, 7:46, Новости дня
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Эрдоган заявил, что военное присутствие турецких войск в аэропорту Кабула пойдет на пользу “новой афганской администрации”. 

“После того, как талибы взяли под контроль страну, перед нами возникла новая картина. Мы строим наши планы в соответствии с этими новыми реалиями, возникающими на местах, и соответственно продолжаем наши переговоры”, – сказал президент Турции. 

Он отметил, что госучреждения Турции уже некоторое время поддерживают контакты с “Талибаном” и подтвердил возможность пригласить лидеров талибов на переговоры в Турцию для обсуждения будущего Афганистана. 

“Мы сохраняем эту позицию и сегодня. Мы готовы ко всем видам сотрудничества ради мира афганского народа, благополучия наших турецких сородичей, живущих в этой стране, и защиты интересов нашей страны”, – добавил Эрдоган. 

Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 Ortak Canl * Yay * n * https://t.co/j0XJRt76pa

— Recep Tayyip Erdo * an (@RTErdogan) August 18, 2021

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. 

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. 

17 августа представители “Талибана” дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещали, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердили всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявили, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос были отменены все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился,  хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Несколько стран (США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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