 

“Я не вижу другого выхода”: Зеленский снова заговорил о встрече с Путиным

20.08.2021, 7:38, Разное
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В интервью журналистам
Владимир Зеленский заявил, что вопрос освобождения украинских заключенных в России, “к сожалению, заторможен”. По мнению политика, необходимо провести прямые переговоры с Владимиром Путиным. “Я другого выхода не вижу”, – признался лидер Незалежной.

Зеленский не исключил, что новые решения этого вопроса могут быть найдены во время работы дипломатической инициативы “Крымская платформа”, которая была создана президентом, его офисом и министерством иностранных дел Украины в этом году.

По словам Зеленского, в России отделяют списки находящихся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей от списков тех, кто находится в Крыму. На Украине же их объединяют и выступают за обмен всех на всех, отметил президент. Он дал понять, что Украина готова предпринять любые шаги, чтобы вернуть заключенных крымчан.

Напомним, весной этого года Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться “в любой точке Донбасса”, где идет война. Президент России посоветовал украинскому коллеге сначала провести переговоры с представителями Донецкой и Луганской народных республик, но все-таки согласился встретиться с ним в Москве. О подготовке к переговорам лидеров двух стран сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, но никаких подвижек в этом вопросе не произошло.



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