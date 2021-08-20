 

Испания запретила российским кораблям стоянку в порту Сеуты

20.08.2021, 7:34, Новости дня
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МИД Испании не разрешил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки, информирует El Pais.

Как сообщается в статье, российская сторона запрашивала разрешение для стоянки в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай». По имеющимся у издания сведениям, испанское министерство обороны не увидело никаких препятствий для выдачи разрешения, однако МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода, передает РИА «Новости».

Издание полагает, что МИД Испании таким образом хотел избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку, говорится в статье.

В материале говорится о политическом характере этого решения, на которое в первую очередь оказала влияние позиция Мадрида как будущего организатора саммита НАТО весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что власти Испании оказались в замешательстве из-за запроса флота РФ на дозаправку в Сеуте.



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