 

Началось проектирование российского тяжелого ударного БПЛА «Гром»

20.08.2021, 7:34, Новости дня
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Российская компания «Кронштадт» начала эскизное проектирование тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Гром», сообщил генеральный директор компании Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021».

«Гром» находится на этапе эскизного проекта, идет его проработка», – передает РИА «Новости» ответ Богатикова на вопрос об этапе работы над аппаратом.

Говоря о возможности выполнения «Громом» боевых задач в паре с пилотируемым самолетом, генеральный директор компании сообщил, что «прорабатываются различные варианты исполнения («Грома»)».

Концепт беспилотника «Гром» был впервые представлен в рамках форума «Армия-2020». Тогда отмечалось, что масса аппарата должна составить семь тонн, вес боевой нагрузки – две тонны. Также заявлялось, что БПЛА сможет нести авиационные средства поражения различного класса, например, авиационные управляемые ракеты Х-38МЛ или корректируемые бомбы КАБ-500С. Максимальная скорость будущего аппарата была указана на уровне 1000 км/ч.

Ранее в РФ решили выпускать ударные беспилотники на экспорт.



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