Le Monde – из-за брексита и COVID-19 британскому общепиту не хватает курицы

В Великобритании сети ресторанов быстрого питания вынуждены сокращать меню из-за проблем с поставками куриного мяса, пишет Le Monde. Многим сотрудникам транспортно-логистических компаний приходится уходить на обязательную самоизоляцию при контакте с больным, а до этого их штат сократился после отъезда на родину в начале карантина трудовых мигрантов, причём новым кандидатам сложно получить разрешение на работу согласно новой миграционной политике.



Reuters

Великобритания столкнулась с дефицитом своего любимого мяса — курицы, пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, проблема получила огласку 12 августа, когда американская сеть фаст-фуда KFC, специализирующаяся на жареной курице, объявила о скором сокращении меню. В своём Twitter-аккаунте компания объяснила, что в последние недели произошли перебои с поставками. Не расписывая причины в деталях, в KFC указали, что обёртка продукта может отличаться, а выбора в меню будет меньше.

Через пять дней проблема стала набирать обороты: сеть южноафриканской кухни Nando’s, известная своей курицей в соусе пери-пери, была вынуждена закрыть 50 из более чем 400 своих ресторанов. Причиной послужило то, что почти по всей стране компании больше не удавалось поставлять достаточно мяса. Французская газета утверждает, что фермеры здесь ни при чём. Вместо этого в данный момент нарушена работа британских логистических цепочек по поставкам продуктов. В компании Nando’s также отмечают, что в отрасли не хватает рабочих рук из-за пандемии.

В Великобритании показатели заболеваемости по-прежнему остаются на высоком уровне — у 30 тыс. человек ежедневно выявляют коронавирус, а множество контакных людей получают предписание уйти на самоизоляцию. В связи с этим на протяжении всего лета супермаркеты, рестораны и заводы столкнулись с большими сложностями по привлечению рабочей силы. С понедельника привитым работникам, даже если они контактировали с заболевшими, больше не нужно самоизолироваться, что должно во многом решить проблему.

Однако ещё больше усложняет положение вещей брексит: раньше множество европейцев, в основном из стран Восточной Европы, работали на предприятиях пищевой промышленности. В начале пандемии многие из них вернулись на родину, чтобы там пережить карантин. По разным оценкам, из Великобритании уехало от 500 тыс. до 1,3 миллионов человек, но никто не знает, сколько вернулось.

К тому же, напоминает издание, после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза с начала этого года европейцу без права на постоянное проживание для трудоустройства на острове необходимо получить разрешение на работу. По данным британской Ассоциации домашней птицы, сейчас 16% рабочих мест в этой отрасли являются вакантными: в целом они слишком низко оплачиваются, чтобы кандидаты могли получить рабочую визу по новой иммиграционной системе.

Ещё одним камнем преткновения стали водители грузовиков, пишет Le Monde. Сейчас их не хватает по всей Европе, однако в Великобритании сложилась ещё более напряжённая ситуация из-за всё той же новой иммиграционной политики. Чтобы сырьё всё-таки доставляли до ресторанов, сеть Nando’s одолжила своим поставщикам 62 работника. Компания надеется разобраться с проблемами и снова открыть все заведения до выходных, однако логистические сложности от после этого не исчезнут. По словам главы Ассоциации домашней птицы Ричарда Гриффитса, куриное производство в неделю сократилось с 5 до 10%, а к Рождеству до 20% сократится производство индеек.