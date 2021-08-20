 

Times – взять и перераспределить — Си Цзиньпин предупредил богатых китайцев, что надо делиться ради общего процветания

20.08.2021, 6:44, Новости дня
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Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал провести в стране «третье распределение» богатств, пишет The Times. В рамках этой инициативы он уже предупредил состоятельных граждан о необходимости «вернуть долг обществу» ради достижения «общего процветания».


Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин предупредил китайских миллиардеров, ряды которых постоянно пополняются, о том, что им следует «вернуть долг обществу», пишет The Times.  Это заявление прозвучало на фоне того, как он установил новые правила для богатых.

В рамках схемы, называемой «третье распределение» состоятельных китайцы должны будут вносить больший вклад в достижение «общего процветания» по всей стране к 2035 году.

На одном из заседаний высокого уровня, проходивших под председательством Си, было заявлено «Мы должны разумно скорректировать чрезмерные доходы и побудить людей и компании с высокими доходами платить больше обществу».

Более равномерное распределение богатства становится ключевым политическим вопросом в Китае. Так, в начале этого года Си заявил, что правительство искоренило «абсолютную бедность» и построило «умеренно благополучное» общество.

Цель о достижении «общего процветания», как напоминает The Times, впервые была выдвинута в 1953 году коммунистом-революционером Мао Цзэдуном. Однако от неё отказались в 1980-х, когда реформист Дэн Сяопин начал проводить экономические реформы. Тогда же он заявил, что «некоторые люди могут сначала стать богатыми».

Теперь Си считает, что пришло время вернуться к усовершенствованной версии «общего процветания», которая, по словам партии, будет заключаться не в «усреднении» доходов, а в создании более справедливого общества, в котором каждый будет иметь возможность добиться успеха и накопить богатство, говорится в статье.



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